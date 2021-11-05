Перевірять на наркоту? У Колі Харківського примусово візьмуть кров на аналіз

Буде проведено кілька експертиз, серед яких і порівняльний аналіз

Миколу Харківського, ймовірного винуватця резонансної ДТП у Харкові, яка сталася 26 жовтня, відправлять на додаткові аналізи крові.

Про це на особистій сторінці у Facebook повідомив адвокат Масі Найєм, який є одним із іменитих українців, які заступилися за постраждалих в аварії.

За словами Найєма, поліцейські звернулися до суду, щоб примусово взяти зразки крові у Колі Харківського. У п’ятницю, 5 листопада, у суді дали "добро" для відповідної процедури.

"Зразки крові необхідні для порівняльного аналізу у низці спеціальних експертиз, більшість із яких уже призначено", — зазначив адвокат.

Слід зазначити, що з моменту аварії минуло десять днів. Такий значний розрив у часі змушує багатьох українців дивуватися, що саме правоохоронці сподіваються виявити в нових зразках крові. Одним із можливих варіантів, як і раніше, залишаються сліди наркотичних речовин.

Також Масі Найєм додав, що сторона захисту так і не подала апеляції щодо зміни міри утримання підозрюваного під вартою. Строк можливого оскарження рішення суду закінчився у вівторок, 2 листопада.

При цьому, незважаючи на резонанс суспільства через аварію, Колі Харківському може світити не надто великий термін — таку думку висловив генпрокурор Ірина Венедиктова. Дочка загиблого в ДТП Миколи Носова, як повідомляв "Телеграф", вважає, що підлітка повинні судити за вбивство.