Водителю, сбившему детей на переходе в Харькове, в 9 раз увеличили сумму залога

Апелляционный суд частично удовлетворил иск прокуратуры

В Харькове прошло судебное заседание по апелляции от стороны обвинения по делу о ДТП на проспекте Науки, где под автомобиль попало двое подростков. Напомним, что экспертиза доказала — водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Подробности апелляционного слушания сообщает ресурс "NewsRoom Kharkiv".

Как известно, предварительно 34-летнего Дмитрия Лысенко суд оставил под арестом в СИЗО. Однако залог в 340,5 тыс. грн, назначенный изначально, не устроил сторону обвинения.

Выступая в суде, прокуроры требовали установить максимально высокий размер залога — 10 млн гривен — из-за отягчающих обстоятельств. Сюда обвинение отнесло и уже имеющийся условный срок у подозреваемого, и нарушение правил дорожного движения, и, собственно, уже упомянутое употребление наркотиков.

Разумеется, что адвокат Лысенко настаивала, что подобная сумма не подходит её клиенту, поэтому иск прокуроров должен остаться неудовлетворенным.

Учитывая резонанс произошедшего, суд частично согласился с доводами обвинениями. Поэтому 34-летний водитель Toyota Land Cruiser, покалечивший подростков, все еще остается в СИЗО. При этом размер его залога действительно изменился — теперь за желание выйти на свободу подозреваемому придется заплатить 3 млн 178 тыс. грн.

Отметим, что пострадавшие на переходе дети все еще пребывают на лечении в медзаведениях.

Напомним, "Телеграф" также рассказывал, какие именно травмы получили подростки, в которых влетел 34-летний водитель.