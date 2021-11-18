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Водієві, який збив дітей на переході в Харкові, у 9 разів збільшили суму застави

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Прокурори вимагали заставу розміром 10 млн гривень Новина оновлена 18 листопада 2021, 15:59
Прокурори вимагали заставу розміром 10 млн гривень

Апеляційний суд частково задовольнив позов прокуратури

У Харкові пройшло судове засідання щодо апеляції від сторони звинувачення у справі про ДТП на проспекті Науки, де під автомобіль потрапили двоє підлітків. Нагадаємо, що експертиза довела – водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Подробиці апеляційного слухання повідомляє ресурс "NewsRoom Kharkiv".

Як відомо, попередньо 34-річного Дмитра Лисенка суд залишив під арештом у СІЗО. Проте застава у 340,5 тис. грн, призначена спочатку, не влаштувала сторону обвинувачення.

Виступаючи в суді, прокурори вимагали встановити максимально високий розмір застави — 10 млн гривень через обтяжуючі обставини. Сюди звинувачення віднесло і вже існуючий умовний термін у підозрюваного, і порушення правил дорожнього руху, і, власне, вже згадане вживання наркотиків.

Звичайно, адвокат Лисенка наполягала, що подібна сума не підходить її клієнту, тож позов прокурорів має залишитися незадоволеним.

З огляду на резонанс справи, суд частково погодився із доводами звинуваченнями. Тому 34-річний водій Toyota Land Cruiser, який покалічив підлітків, все ще залишається у СІЗО. При цьому розмір його застави справді змінився — тепер за бажання вийти на волю підозрюваному доведеться сплатити 3 млн. 178 тис. грн.

Зазначимо, що діти, постраждали на переході, все ще перебувають на лікуванні в медзакладах.

Нагадаємо, "Телеграф" також розповідав, які саме травми зазнали підлітки, яких збив 34-річний водій.

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