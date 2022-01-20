Женщина с сыном вылетели с тюбинга в Харькове: мать находится в коме (фото)

После вылета с тюбинга женщину на скорости сбил другой посетитель горки.

Зимние развлечения в горнолыжном комплексе "Харьковская Швейцария" закончились для посетительницы черепно-мозговой травмой и комой. Женщина вместе с сыном спускалась на тюбинге с горы, вылетела с него, а затем ее на скорости еще и сбил мужчина.

О чрезвычайном происшествии рассказала сестра потерпевшей Татьяна Семенова на своей странице в Facebook.

Известно, что трагическое происшествие произошло еще в воскресенье, 16 января. По словам сестры потерпевшей, Надежда Семенова вместе с сыном спускалась с горки на тюбинге в комплексе "Харьковская Швейцария". В какой-то момент она вылетела с надувных санок и упала. Свидетели происшествия бросились на помощь женщине и стали кричать, чтобы администрация на время прекратила катание, однако просьбы проигнорировали.

Тюбинг - надувные санки, напоминающие "бублик", для быстрого катания с горки

Как утверждает Татьяна Семенова, сотрудники продолжили выдавать тюбинги другим посетителям, что привело к тому, что один из мужчин, летевший с горки, сбил уже пострадавшую женщину.

Однако и на этом трагический день для потерпевшей Надежды не закончился, поскольку "скорую" пришлось ждать около двух часов. Медики ехали на место так долго из-за жутких пробок, которые сковали Харьков 16 января.

Родственники женщины обвиняют сотрудников "Харьковской Швейцарии" в халатности, поскольку они не остановили катание, когда женщина выпала с тюбинга. А после второй травмы на помощь ей никто не спешил — пострадавшую лишь оттянули подальше от горки.

"Сотрудники пришли не скоро, Надю нельзя было дёргать, после таких ударов, необходимо максимально сохранить покой. Ее же пытались посадить, поднять, тащили волоком. Страшно представить все", — говорит сестра пострадавшей.

Состояние женщины на данный момент крайне сложное — она находится в коме со сложной черепно-мозговой травмой. За ее жизнь борются медики.

Родственники Надежды ищут свидетелей воскресного события и намерены обращаться в правоохранительные органы, чтобы остановить работу "Харьковской Швейцарии".

Отметим, что комплекс находится в Харькове по улице Альпийская, 4. Помимо тюбинга там можно покататься на сноуборде, лыжах или посидеть в кафе.

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