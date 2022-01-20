Жінка із сином вилетіли з тюбінгу у Харкові: мати перебуває в комі (фото)

Після вильоту з тюбінгу жінку на швидкості збив інший відвідувач гірки.

Зимові розваги у гірськолижному комплексі "Харківська Швейцарія" закінчилися для відвідувачки черепно-мозковою травмою та комою. Жінка разом із сином спускалася на тюбінгу з гори, вилетіла з нього, а потім її на швидкості ще й збив чоловік.

Про надзвичайну подію розповіла сестра потерпілої Тетяна Семенова на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що трагічна пригода сталася ще в неділю, 16 січня. За словами сестри потерпілої, Надія Семенова разом із сином спускалася з гірки на тюбінгу у комплексі "Харківська Швейцарія". Якоїсь миті вона вилетіла з надувних санчат і впала. Свідки події кинулися на допомогу жінці та стали кричати, щоб адміністрація на якийсь час припинила катання, проте прохання проігнорували.

Тюбінг - надувні санки, які нагадують "бублик", для швидкого катання з гірки

Як стверджує Тетяна Семенова, співробітники продовжили видавати тюбінги іншим відвідувачам, що призвело до того, що один із чоловіків, що летів з гірки, збив жінку, яка вже і так постраждала.

Однак і на цьому трагічний день для потерпілої Надії не закінчився, оскільки "швидку" довелося чекати близько двох годин. Медики їхали на місце так довго через страшні пробки, які скували Харків 16 січня.

Родичі жінки звинувачують співробітників "Харківської Швейцарії" у недбалості, оскільки вони не зупинили катання, коли жінка випала з тюбінга. А після другої травми на допомогу їй ніхто не поспішав – постраждалу лише відтягли трохи далі від гірки.

"Співробітники прийшли не скоро, Надю не можна було смикати, після таких ударів необхідно максимально зберегти спокій. Її ж намагалися посадити, підняти, тягли волоком. Страшно уявити все", — каже сестра постраждалої.

Стан жінки на цю мить вкрай складний — вона перебуває в комі зі складною черепно-мозковою травмою. За її життя борються медики.

Родичі Надії шукають свідків недільної події та мають намір звертатися до правоохоронних органів, щоб зупинити роботу "Харківської Швейцарії".

Зазначимо, що комплекс знаходиться в Харкові по вулиці Альпійська, 4. Крім тюбінга, там можна покататися на сноуборді, лижах або посидіти в кафе.

Раніше "Телеграф" повідомляв про трагедію у парку "Зелений гай" у Дніпрі, де 45-річний чоловік загинув внаслідок невдалого з’їзду з гірки на санках.