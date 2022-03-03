рф имитирует несуществующий успех: что на самом деле сейчас происходит в Харькове

Город не сдастся даже под тотальной атакой россиян

Харьков, несмотря на сильнейшие обстрелы и попытки путинских вояк сломать город, остается под украинским флагом и оказывает недюжинное сопротивление. Российская пропаганда, пытающаяся доказать обратное, вскоре не сможет этого сделать, ведь имитировать несуществующие успехи сложно.

Как именно происходит сейчас оборона Харькова от российских захватчиков, рассказал редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

По его словам, город сейчас полностью контролируется украинскими защитниками. ВСУ, Нацгвардия и тероборона работают сообща, чтобы дать отпор противнику.

"Несколько российских штурмовых групп совершили попытку прорыва 27 февраля, но их перебили и взяли в плен, — поясняет Бутусов. — С того времени российские войска избегают контактных боев".

Выходит, что россия не пытается штурмовать город пехотой, а просто разносит город в хлам авиацией, а их разведчики очень быстро уничтожаются.

"Враг откатился от украинских позиций в Харькове на 2-3 километра — на дальность Джавелинов. Российские позиции в селе Рогань, приблизиться они не могут, потому что их не оставляют в покое, а бьют… Потому что любые маневры получают моментальные удары нашей артиллерии", — говорит Юрий Бутусов.

По его словам, наибольшая угроза Харькова — это террористические обстрелы российской "артой" или авиацией. Потому что обычно рф не разбирает, где цивильные, а где военные, и бьет всех без разбору. При этом украинские военнослужащие еще более мотивируются, дабы дать врагу честный и сильный отпор.

"Оборона Харькова не слабеет даже от авиаударов. Трудно словами передать мотивацию и готовность биться до конца, — признает Бутусов. — Поддержка харьковчанами украинской армии — на самом высоком уровне".

Резюмируя, журналист соглашается, что угрозы для Харькова существуют, однако даже если российская армия попытается совершить большой штурм, ее ожидает разгром.

Отметим, что в Пентагоне не отрицают — россия действительно могла взять курс на уничтожение Харькова, предварительно устроив ему облогу. Захватчикам не нравится получать серьезный отпор.

Однако Гаагский суд уже начал расследование российских преступлений в Украине, а в Минобороны и вовсе пообещали устроить "харьковский трибунал".