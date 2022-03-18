Под Харьковом оккупанты подло убили украинских пограничников, глава ГПСУ пообещал отомстить

Глава ГПСУ пообещал отомстить каждому россиянину, который к этому причастен.

Российские оккупанты на 22-й день войны в Украине цинично убили украинских пограничников в Харьковской области. На наших военных напали подло в ночное время.

Об этом в ночь на четверг, 18 марта, сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на своей странице в Facebook.

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"Сегодня ночью вы убили под Харьковом украинских пограничников. Цинично. Как вы, упыри, это умеете. Не в честном бою, не по-мужски. Сейчас я делаю все, и уже завтра у меня будет вся информация о тех, кто это сделал: должность, звание, место жительства, состав семей, фото и т.д. Теперь всю свою жизнь я посвящу тому, чтобы отомстить. Обещаю: все, кто принимал в этом участие, будут убиты", — написал Сергей Дайнеко.

Добавим, что точное количество жертв среди пограничников не сообщается. Также неизвестно на каком контрольно-пропускном пункте произошла ужасная трагедия.

Стоит отметить, что цинизм оккупантов не имеет границ не только в отношении украинских военных. Так, во фронтовом Мариуполе россияне взяли в заложники несколько сотен человек в больнице и использовали их как живой щит. На следующий день рашисты посреди улицы из танка расстреляли обычного прохожего. За несколько недель в Мариуполе россияне устроили настоящий геноцид народа — в городе погибли более двух тысяч мирных жителей.