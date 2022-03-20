Оккупанты бомбили Харьков: пятеро погибших, среди них ребенок (фото, видео)

Российские войска продолжают обстреливали жилые районы Харькова.

На двадцать пятые сутки противостояния Украины русскому военному вторжению, оккупанты продолжают обстреливать мирные города.

С новой силой бомбили и обстреливали жилые кварталы и разные объекты Харькова и села области.

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Только в Индустриальном районе Харькова, за ночь с субботы, 19 марта, на воскресенье, 20 марта, от обстрелов погибли пятеро гражданских.

Об этом сообщил помощник начальника ГУ Нацполиции Харьковской области Вячеслав Марков.

По его словам, среди погибших мальчик, которому было всего девять лет.

В очередной раз самые большие бомбардировки пришлись на крупнейший жилой массив Харькова – Салтовку. Обстрелы не прекращаются. Сейчас находиться в районе Северной Салтовки крайне опасно, предупреждают спасатели. Жители этого массива покидают свои дома из-за постоянных обстрелов.

Харьковские паблики в Telegram-каналах публикую последствия обстрелов жилых домов и разрушений.

Обстрел многоэтажек в районе Салтовки

Обстрел многоэтажек в районе Салтовки

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, спасатели продолжают тушить пожары, работать над расчисткой завалов разрушенных жилых домов и административных зданий.

"Уже несколько суток не прекращаются поисковые работы и разбор завалов в Киевском районе Харькова. Уже завершены подобные работы по 18 объектам. В результате попадания вражеских снарядов в жилые многоэтажки произошло несколько крупных пожаров, в основном в Киевском, Московском и Индустриальном районах Харькова", — сказано в сообщении.

Всего за сутки спасатели совершили более 20 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий, а также 27 выездов на ликвидацию взрывоопасных предметов.

Напомним, 18 марта российские оккупанты обстреляли шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения и два соседних жилых дома. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что город держит оборону и ВСУ не отступят ни на метр.

Отметим, что по данным британской разведки, россия будет усиливать обстрелы мирных городов Украины.