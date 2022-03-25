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Сгоревший рынок, разрушенный центр и развалины вместо домов: военный Харьков в объективе "Телеграфа" (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина, Ян Доброносов
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Центр Харькова теперь выглядит так. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Центр Харькова теперь выглядит так. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

За время полномасштабной войны оккупанты разрушили больше тысячи домов в Харькове

Город-герой Харьков оккупанты атакуют с воздуха и земли, ракетные удары и артобстрелы не утихают ни днем, ни ночью. Захватчики не щадят как исторические здания в центре города, так и жилые массивы в других районах. Под ударом – дома, школы, больницы, магазины… Как выглядит Харьков спустя месяц большой войны россии против Украины – в эксклюзивном фоторепортаже "Телеграфа".

По данным Харьковского горсовета, оккупанты разрушили в городе уже более 1,1 тыс. объектов инфраструктуры, из них около тысячи — это жилые дома. От обстрелов страдают практически все районы. Салтовка, ХТЗ, Алексеевка, центр – неполный список "фигурантов" ежедневных сводок новостей.

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Повреждения многоэтажки
Повреждения многоэтажки
Взрывной волной выбивает окна в домах
Взрывной волной выбивает окна в домах
Верхние этажи дома сгорели
Верхние этажи дома сгорели
Люди остались без своих квартир
Люди остались без своих квартир
Последствия обстрела
Последствия обстрела

Оккупанты обстреливают густонаселенные жилмассивы, где проживают тысячи харьковчан. Люди не выходят из укрытий сутками. По информации полиции, с начала российского вторжения в Харьковской области от адских атак вражеских сил погибли 294 гражданских, среди которых 15 детей. И если здания еще можно отстроить, то людей уже не вернешь. О том, что еще недавно здесь кипела жизнь, напоминает все, будь то чей-то фотоальбом на земле, или разгромленные витрины магазинов.

Чей-то фотоальбом
Чей-то фотоальбом
Разрушенный магазин
Разрушенный магазин
Разгромленная витрина
Разгромленная витрина
Дома - без стен и окон
Дома - без стен и окон
Рухнувший от удара манекен
Рухнувший от удара манекен
Стекол в окнах почти нет
Стекол в окнах почти нет
Покосившаяся витрина
Покосившаяся витрина
Разрушенный киоск
Разрушенный киоск

Российские захватчики варварски ударяют по аутентичной харьковской архитектуре. Так, 6 марта мощные взрывы прогремели около здания Харьковского апелляционного суда, который совсем недавно отреставрировали. Тут выбиты окна, крыша сгорела, а еще масса повреждений во внутренних помещениях.

Здание Харьковского апелляционного суда
Здание Харьковского апелляционного суда

Еще 1 марта с воздуха от оккупантов "прилетело" на главную площадь города, в результате чего получило разрушения здание областной госадминистрации. Как видим на фото, архитектуре здания в самом сердце города нанесен немалый ущерб. Здесь полностью разрушена внутренняя лестничная клетка, а еще на всех этажах повреждены коридоры. Последствия кощунственного удара по зданию ХОГА видны до сих пор.

Мусор у здания ХОГА
Мусор у здания ХОГА
Строение очень пострадало от удара захватчиков
Строение очень пострадало от удара захватчиков
Центр Харькова не узнать
Центр Харькова не узнать
Архитектура строения нарушена
Архитектура строения нарушена
В окнах не осталось стекол
В окнах не осталось стекол
Вход в областную администрацию
Вход в областную администрацию
Последствия авианалета
Последствия авианалета

Не узнать и красивое строение на одной из центральных и старейших площадей Харькова — площади Конституции: обломки вывески, выбитые окна и едва уцелевшая лепнина.

Одно из зданий на площади Конституции в Харькове
Одно из зданий на площади Конституции в Харькове

Кроме того, российские военные открывают огонь по важным объектам инфраструктуры и торговли. Один из самых крупных рынков Европы – рынок Барабашово в Харькове – несколько дней горел из-за массивных обстрелов оккупантов. От пожара пострадало около 7 га территории рынка.

Разрушения на рынке
Разрушения на рынке
Повреждено очень много павильонов
Повреждено очень много павильонов
Выгоревшие конструкции
Выгоревшие конструкции
После обстрелов рынок просто не узнать
После обстрелов рынок просто не узнать
Горело около 7 га территории
Горело около 7 га территории
Вид на разрушенный Барабашово с высоты
Вид на разрушенный Барабашово с высоты

Все фото в материале – Ян Доброносов

Ранее "Телеграф" сообщал, что тысячи харьковчан вынужденно перебрались в метро, где прячутся от обстрелов оккупантов. Люди обустроили быт прямо в вагонах поездов. Несмотря на продолжающиеся удары российских захватчиков по Харькову, горожане уверенны – победа Украины уже не за горами, а город-герой Харьков выстоит и будет еще красивее.

Теги:
#Харьков #ХОГА #Барабашово
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