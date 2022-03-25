Сгоревший рынок, разрушенный центр и развалины вместо домов: военный Харьков в объективе "Телеграфа" (фото)

За время полномасштабной войны оккупанты разрушили больше тысячи домов в Харькове

Город-герой Харьков оккупанты атакуют с воздуха и земли, ракетные удары и артобстрелы не утихают ни днем, ни ночью. Захватчики не щадят как исторические здания в центре города, так и жилые массивы в других районах. Под ударом – дома, школы, больницы, магазины… Как выглядит Харьков спустя месяц большой войны россии против Украины – в эксклюзивном фоторепортаже "Телеграфа".

По данным Харьковского горсовета, оккупанты разрушили в городе уже более 1,1 тыс. объектов инфраструктуры, из них около тысячи — это жилые дома. От обстрелов страдают практически все районы. Салтовка, ХТЗ, Алексеевка, центр – неполный список "фигурантов" ежедневных сводок новостей.

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Повреждения многоэтажки Взрывной волной выбивает окна в домах Верхние этажи дома сгорели Люди остались без своих квартир

Последствия обстрела

Оккупанты обстреливают густонаселенные жилмассивы, где проживают тысячи харьковчан. Люди не выходят из укрытий сутками. По информации полиции, с начала российского вторжения в Харьковской области от адских атак вражеских сил погибли 294 гражданских, среди которых 15 детей. И если здания еще можно отстроить, то людей уже не вернешь. О том, что еще недавно здесь кипела жизнь, напоминает все, будь то чей-то фотоальбом на земле, или разгромленные витрины магазинов.

Чей-то фотоальбом Разрушенный магазин Разгромленная витрина Дома - без стен и окон Рухнувший от удара манекен Стекол в окнах почти нет Покосившаяся витрина Разрушенный киоск

Российские захватчики варварски ударяют по аутентичной харьковской архитектуре. Так, 6 марта мощные взрывы прогремели около здания Харьковского апелляционного суда, который совсем недавно отреставрировали. Тут выбиты окна, крыша сгорела, а еще масса повреждений во внутренних помещениях.

Здание Харьковского апелляционного суда

Еще 1 марта с воздуха от оккупантов "прилетело" на главную площадь города, в результате чего получило разрушения здание областной госадминистрации. Как видим на фото, архитектуре здания в самом сердце города нанесен немалый ущерб. Здесь полностью разрушена внутренняя лестничная клетка, а еще на всех этажах повреждены коридоры. Последствия кощунственного удара по зданию ХОГА видны до сих пор.

Мусор у здания ХОГА Строение очень пострадало от удара захватчиков Центр Харькова не узнать Архитектура строения нарушена В окнах не осталось стекол Вход в областную администрацию

Последствия авианалета

Не узнать и красивое строение на одной из центральных и старейших площадей Харькова — площади Конституции: обломки вывески, выбитые окна и едва уцелевшая лепнина.

Одно из зданий на площади Конституции в Харькове

Кроме того, российские военные открывают огонь по важным объектам инфраструктуры и торговли. Один из самых крупных рынков Европы – рынок Барабашово в Харькове – несколько дней горел из-за массивных обстрелов оккупантов. От пожара пострадало около 7 га территории рынка.

Разрушения на рынке Повреждено очень много павильонов Выгоревшие конструкции После обстрелов рынок просто не узнать Горело около 7 га территории Вид на разрушенный Барабашово с высоты

Все фото в материале – Ян Доброносов

Ранее "Телеграф" сообщал, что тысячи харьковчан вынужденно перебрались в метро, где прячутся от обстрелов оккупантов. Люди обустроили быт прямо в вагонах поездов. Несмотря на продолжающиеся удары российских захватчиков по Харькову, горожане уверенны – победа Украины уже не за горами, а город-герой Харьков выстоит и будет еще красивее.