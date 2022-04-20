Под Изюмом применили химическое оружие? Арестович раскрыл детали
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Летальных случаев не зафиксировано
На днях в районе Изюма, что на Харьковщине, против украинских военнослужащих россиянами было использовано неустановленное химическое вещество. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, среди пострадавших около 12 наших солдат, однако о летальных исходах не сообщалось.
Такую информацию военный эксперт рассказал в свежем эфире с Марком Фейгиным вечером 19 апреля.
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По словам Арестовича, у пострадавших зафиксированы проблемы с дыханием, покраснение глаз и некоторые другие симптомы, характерные для химоружия.
"Тип определить не могут, потому что там нет лабораторий, которые могут быстренько прибежать и измерить", — пояснил он, подчеркнув, что подобная информация еще не является окончательной.
Ответ на нужный вопрос начинается по времени с 27:14.
Украинская сторона продолжит выяснять и уточнять все детали подобной атаки.
Также Алексей Арестович добавил, что, скорее всего, вещество не распылялось из беспилотника, как это, предположительно, было в Мариуполе. В Изюме, по мнению эксперта, использовался какой-то из штатных снарядов армии рф, либо ж оккупанты могли ударить по емкости с хлором или аммиаком.
Напомним, что ранее сообщалось о применении химического оружия на территории Мариуполя. У многих пострадавших были проблемы с нормализацией дыхания, покраснение и слезоточивость глаз. Позже оказалось, что подобную атаку даже анонсировали прежде по российскому телевидению.
В связи с вероятностью повторения подобных атак "Телеграф" публиковал важные сведения от Минздрава — как защититься от различных химвеществ.