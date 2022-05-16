"Задолбали уже": пожилой украинец поразил реакцией на кассетный снаряд оккупантов

Мужчина очень ругался на оккупантов за побитые окна в доме

Жителей некоторых сел Харьковской области после пребывания там российских оккупантов сложно шокировать даже кассетными бомбами, которые вражеская армия продолжает бросать на мирные населенные пункты. Момент обстрела недавно освобожденных Черкасских Тишек удалось зафиксировать журналистам, но больше всего в сюжете удивила реакция пожилого дедушки.

Кадры обстрела населенного пункта в Харьковской области показало издание "Заборона", журналисты которого снимали там сюжет.

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Отмечается, что обстрел Черкасских Тишек, находящихся в 25 километрах от Харькова, произошел 15 мая. Под него попали оператор Николай Дондюк, фотограф Иван Черничкин и американская журналистка Вера Миронова.

В момент, когда представители СМИ разговаривали с местным жителем, рядом раздалось несколько громких взрывов. Пожилой мужчина среагировал мгновенно и бросился бежать в укрытие – у него таким местом служит гараж. За собой он позвал журналистов.

После "прилета" мужчина вышел из укрытия со словами: "Задолбали уже. Ребята, живы там еще? Что, еще будет, что ли? Ну это же кассетная. Утром пришла, торчит там. Окна все побила. Каждый день такая х *рня".

Как сообщал "Телеграф" ранее, российский солдат признался, что многоэтажки в Харькове вражеская армия уничтожала умышленно. На Северной Салтовке, по которой били русские, недавно побывал наш корреспондент. Как живет и выглядит один из самых разрушенных войной районов – можно посмотреть в нашем эксклюзивном фоторепортаже.

Также мы показывали, какова ситуация в отдельных населенных пунктах Харьковской области.