Погибли женщины и медики: оккупанты резко усилили террор села на Харьковщине

Враг бьет по мирным жителям, больным и медикам

После успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области, российские военные усилили агрессию против украинцев, — в частности, в селе Стрелечье на Харьковщине они обстреляли медиков при эвакуации из психбольницы и расстреляли из танка гражданское авто.

Об этом рассказал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В утренней сводке 18 сентября он рассказал, что оккупанты безжалостно расстреляли из танка автомобиль, где было две женщины, — обе они погибли.

Чуть позже Синегубов добавил, что также россияне начали обстрел, когда медработники пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. 30 пациентов смогли спасти, еще более 600 остаются в медучреждении.

В результате обстрела погибло четыре медработника, а два пациента получили ранения.

Стоит заметить, что село Стрелечье находится примерно в 50 километрах от Харькова рядом с границей россии. До войны там проживало около 1600 человек. В населенном пункте находится Харьковская областная психбольница.

Село Стрелечье на карте Харьковской области

Как сообщал "Телеграф", ранее в Изюме на Харьковщине эксгумировали убитых россиянами украинцев, — у многих есть следы пыток.