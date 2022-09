Россияне будут закрепляться и даже контратаковать: западные аналитики предупредили о реакции оккупантов на наступление ВСУ

Война в этом углу не завершится, прогнозируют западные аналитики.

За последние три дня украинская армия на Харьковщине продвинулась вглубь на расстояние до 50 км, освободив более 30 населенных пунктов. Таким образом, украинские силы деоккупировали 3000 квадратных километров за последнюю неделю. Это больше чем захватила рф за все свои операции с начала апреля.

По интерактивной карте Institute for the Study of War мы проанализировали, как ВСУ наносили поражение россии, отвоевав почти всю Харьковскую область за несколько дней. В настоящее время на освобожденных территориях проводятся стабилизационные мероприятия.

8 сентября наши защитники опубликовали фото и видео из Балаклеи. Город, 6 месяцев находившийся в оккупации россии, стал первым, освобождение которого подтвердил Владимир Зеленский.

Фото из освобожденной Балаклеи

Из официально объявленных освобожденных территорий есть Волохов Яр. В сети распространяется много видеоматериалов, на которых развевается украинский флаг и в других населенных пунктах. Таким образом, освобождены от оккупантов два села на север Балаклеи — Борщевка и Ивановка.

"Украинский успех стал результатом умелого планирования и проведения кампании. Мы можем также отметить усилия по максимизации влияния западных систем оружия, таких как HIMARS." — написали эксперты ISW.

Также освобожден Купянск, зачищена территория в Шевченково.

Позже украинские воины поделились кадрами из освобожденного Изюма.

(В видео присутствует ненормативная лексика)

Поражение в битве за город подтвердил первый заместитель министра информации днр Даниил Безносов.

"Да, мы ушли из Изюма, как и из некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это плохо. Это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытых смыслов. Просто воюем, как умеем. Где лучше, где хуже. Главное — признать ошибки и сделать правильные выводы", — сказал Бессонов.

В целом можно констатировать, что возвращение Украиной Изюма положило конец перспективе достижения россией своих заявленных целей, в частности, захвату всей Донецкой области. Это самое выдающееся военное достижение Украины после победы в мартовской битве под Киевом. Таким образом, это устранило российское продвижение на северо-западе Донецкой области вдоль трассы Е40, которую российские оккупанты пытались использовать для обхода позиций ВСУ на линии Славянск — Краматорск.

Продвижение ВСУ на восток

Такой ход событий определенно влияет на пользу Украины. Впрочем, праздновать победу еще рано. В ISW отмечают, что по состоянию на 11 сентября было объявлено, что нынешнее контрнаступление не завершит войну в ближайшее время.

"Компания на северо-востоке Украины в конечном итоге достигнет кульминации, что позволит россиянам восстановить прочную линию обороны и, возможно, даже провести локализованные контратаки. Чтобы завершить освобождение оккупированной россией территории, Украине придется вести дальнейшие контрнаступательные операции. Вероятно, война затянется до 2023 года", – прогнозируют эксперты ISW.

Как сообщалось, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что фаза быстрого продвижения ВСУ завершилась и перешла в фазу закрепления на новых позициях.