"Спасибо" оккупантам: в МВД рассказали о большой проблеме на освобожденных территориях

Электроэнергии в большинстве населенных пунктов нет совсем

Контрнаступление Сил обороны Украины на Харьковщине дало свои результаты — наши воины выгнали российских оккупантов из Балаклеи. Однако, выехавшим жителям города не советуют спешить домой, ведь россиян оставили за собой "след" в виде заминированных объектов, уничтоженной инфраструктуры, оборванных линий электропередач — все указывает на то, что к зиме здесь не готовились.

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский, ситуация в освобожденных городах сейчас критическая. Сами населённые пункты он не называл, ведь это в компетенции Минобороны и Генштаба.

"В очень многих населенных пунктах уже достаточно долго отсутствует свет, отсутствует тепло, отсутствуют какие-либо условия для жизни", – сообщил Монастырский.

Он добавил, что первый вопрос, который следует решить там – обеспечение людей гуманитарными грузами, а уже после этого – возвращение правоохранительной системы. Относительно подготовки к зиме, Монастырский отметил, что в деоккупированных населенных пунктах она начнется с момента, как туда войдут правоохранители Украины и сотрудники ГСЧС.

"Мы четко определили с органами Национальной полиции подразделения, которые должны сразу после оккупации зайти и обеспечить порядок в этих населенных пунктах, подразделения ГСЧС, которые должны обеспечить разминирование. Это условие номер один, чтобы вернулась жизнь в эти населенные пункты. Обеспечить электроэнергию, обеспечить разминирование объектов инфраструктуры для того, чтобы можно было готовиться к осенне-зимнему периоду. Побывав в этих местах, я увидел, что никакой подготовки к осенне-зимнему периоду не велось оккупационными властями. Люди, конечно, этим очень обеспокоены", — отметил председатель МВД.

Ранее "Телеграф" сообщал, что не лучше ситуация оказалась в оккупированной части Запорожской области. В частности, в Бердянске, жители оказались на грани гуманитарного кризиса. Электроснабжение в городе отсутствует с вечера 4 сентября, поэтому в большинстве районов нет и воды, и интернета.