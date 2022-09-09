"Дякуємо" окупантам: у МВС розповіли про велику проблему на звільнених територіях

Електроенергії у більшості населених пунктів немає зовсім

Контрнаступ Сил оборони України на Харківщині дав свої результати — наші воїни вигнали російських окупантів з Балаклії. Однак, жителям міста, які виїхали, не радять поспішати додому, адже росіян залишили за собою "слід" у вигляді замінованих об'єктів, знищеної інфраструктури, обірваних ліній електропередач — все вказує на те, що до зими тут не готувалися.

Як повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський, ситуація у звільнених містах наразі критична. Самі населені пункти він не називав, адже це у компетенції Міноборони та Генштабу.

"У дуже багатьох населених пунктах вже досить довго відсутнє світло, відсутнє тепло, відсутні якісь умови для життя", – повідомив Монастирський.

Він додав, що перше питання, яке слід вирішити там — забезпечення людей гуманітарними вантажами, а вже після цього — повернення правоохоронної системи. Стосовно підготовки до зими, то Монастирський зазначив, що в деокупованих населених пунктах вона почнеться з моменту, як туди увійдуть правоохоронці України та співробітники ДСНС.

"Ми чітко визначили з органами Національної поліції підрозділи, які повинні одразу після окупації зайти та забезпечити порядок у цих населених пунктах, підрозділи ДСНС, які мають забезпечити розмінування. Це умова номер один, щоб повернулося життя до цих населених пунктів. Забезпечити електроенергію, забезпечити розмінування об’єктів інфраструктури для того, щоб можна було готуватися до осінньо-зимового періоду. Побувавши в цих місцях, я побачив, що ніякої підготовки до осінньо-зимового періоду не велося окупаційною владою. Люди, звичайно, цим дуже стурбовані", – зазначив голова МВС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не кращою ситуація виявилася в окупованій частині Запорізької області. Зокрема, у Бердянську, мешканці опинилися на межі гуманітарної кризи. Електропостачання у місті відсутнє з вечора 4 вересня, через це — в більшості районів немає і води, і інтернету.