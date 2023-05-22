Жену начальника харьковского военкомата обвинили в продаже аптечек, переданных для ВСУ: как она это объяснила
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Пара также обратилась в полицию по защите чести и достоинства
Жену начальника Харьковского терцентра комплектования заподозрили в продаже переданных для ВСУ аптечек. Женщина якобы опубликовала об этом объявление в сети.
Об этом сообщил экснардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале. По его словам, на OLX появилось объявление о продаже аптечек, переданные для ВСУ из Германии. За один медицинский набор в объявлении просят 3500 грн./шт или 300 000 грн. за 100 шт. Телефонный номер принадлежит Ирине Арап, супруге начальника Харьковского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Мосийчук заявил, что информация нуждается в проверке, поэтому обратился в ДБР. Тем временем "Телеграф" связался с Ириной Арап. Она сказала, что вместе с мужем подали заявление в полицию. Однако в ближайшее время комментариев не будут давать, учитывая советы юристов:
"Мы с мужем подали заявление в полицию и обратились к юристам, чтобы защитить честь и достоинство нашей семьи. На что юристы нам посоветовали, пока не давать никому никаких комментариев. Спасибо за понимание", — говорится в сообщении.
Позже женщина обещает прокомментировать ситуацию уже после согласования с юристами. Напомним, что в ДБР взялись за одесского военкома-миллионера. Он подозревается в том, что он завез элитный автомобиль под видом гуманитарной помощи.
Также в Одессе оскандалился мужчина, представившийся работником военкомата. Он требовал у других водителей на дороге дать ему совершить маневр, хотя выполнял его якобы с нарушением. Поскольку его не захотели пропускать – мужчина в форме начал угрожать военкоматом.