"Ты завтра будешь в военкомате!": в Одессе хамовитый водитель в форме угрожал мобилизацией (видео)

Водители не захотели его пропускать

В Одессе неизвестный водитель в форме угрожал мужчинам на другой машине военкоматом. Конфликт начался из-за того, что водители не поделили дорогу.

Видео опубликовали в Telegram-kanali "Одесса инфо". Как говорится в сообщении и самом ролике, мужчина в форме, двигался в правой крайней полосе, хотел перестроиться в левый ряд без включения поворотника и подрезал слева.

Очевидно, авторы видео не ожидали этого, потому что удивились, когда он попытался без поворотника перестроиться на полосу левее. Водители не пропустили вероятного нарушителя, но сделали ему замечание в грубой форме и получили еще более грубый ответ:

- "Что ты бл@дь делаешь?"

- "Мне пох@й, пид@р, ты завтра будешь в военкомате бл@дь!", — отвечает мужчина в форме.

Пока неизвестно, является ли мужчина работником военкомата. На видео он заявил, что "сидит в Одессе".

Напомним, что ранее одиозного одесского военкома отстранили от исполнения обязанностей. Он прославился тем, что мог ввезти элитный автомобиль для себя под видом гуманитарки.

Тем временем работника военкомата в Одесской области застали за танцами под российскую музыку. Как потом заявили в Вооруженных Силах, комиссара после скандала отправили служить на фронт.