"Ти завтра будеш у військкоматі!": в Одесі хамовитий водій у формі погрожував мобілізацією (відео)

Водії не захотіли його пропускати

В Одесі невідомий водій у формі погрожував чоловікам на іншій машині військкоматом. Конфлікт почався через те, що водії не поділили дорогу.

Відео опублікували в Telegram-kanali "Одеса інфо". Як йдеться у дописі та самому ролику, чоловік у формі, рухався у правій крайній смузі, хотів перелаштуватися у лівий ряд без включення поворотника та підрізав авто ліворуч.

Вочевидь автори відео не очікували цього, бо здивувалися, коли він спробував без поворотника перелаштуватися на смугу лівіше. Водії не пропустили ймовірного порушника, натомість зробили йому зауваження у грубій формі та отримали ще більш грубу відповідь:

- "Що ти бл@дь робиш?"

- "Мені пох@й, під@р, ти завтра будеш у військкоматі бл@дь!", — відповідає чоловік у формі.

Наразі невідомо, чи є чоловік працівником військкомату. На відео він заявив, що "сидить в Одесі".

Нагадаємо, що раніше одіозного одеського військкома усунули від виконання обов’язків. Він прославився тим, що міг ввезти елітний автомобіль для себе під виглядом гуманітарки.

Тим часом працівника військкомату на Одещині застали за танцями під російську музику. Як потім заявили у Збройних силах, комісара після скандалу відправили служити на фронт.