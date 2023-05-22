Дружину начальника харківського військкомату звинуватили у продажі аптечок, які передали для ЗСУ: як вона це пояснила

Пара також звернулася до поліції щодо захисту честі та гідності

Дружину начальника Харківського терцентру комплектування запідозрили у продажі переданих для ЗСУ аптечок. Жінка нібито опублікувала про це оголошення в мережі.

Про це повідомив екснардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі. За його словами, на OLX з'явилося оголошення про продаж аптечок, які для ЗСУ передала Німеччина. За один медичний набір в оголошенні просять 3500 грн/шт чи 300 000 грн за 100 шт. Телефонний номер належить Ірині Арап, дружині начальника Харківського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Мосійчук заявив, що інформація потребує перевірки, тому звернувся до ДБР. Тим часом "Телеграф" зв’язався з Іриною Арап. Вона сказала, що разом із чоловіком подали заяву до поліції. Однак найближчим часом коментарів не даватимуть, зважаючи на поради юристів:

"Ми з чоловіком подали заяву до поліції та звернулись до юристів, щоби захистити честь та гідність нашої сім'ї. На що юристи нам порадили, поки не давати нікому жодних коментарів. Дякую за порозуміння", — йдеться у повідомленні.

Пізніше жінка обіцяє прокоментувати ситуацію — уже після узгодження з юристами. Нагадаємо, що в ДБР взялися за одеського воєнкома-мільйонера. Його підозрюють у тому, що він завіз елітний автомобіль під виглядом гуманітарної допомоги.

Також в Одесі оскандалився чоловік, який представився працівником військкомату. Він вимагав у інших водіїв на дорозі дати йому зробити маневр, хоча виконував його нібито з порушенням. Оскільки його не захотіли пропускати — чоловік у формі почав погрожувати військкоматом.