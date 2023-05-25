Уже можно плавать на лодках: в Харькове настоящий потоп (впечатляющие видео)

Город заливает дождями

В Харькове сегодня бушует настоящая непогода, как ранее и прогнозировали синоптики. Город накрыли сильные ливни, а в некоторых районах при этом начался еще и град.

В сети появилось множество видео, на которых местные жители запечатлели погодные условия в городе сегодня, 25 мая. На кадрах видно, что в некоторых местах вода на дорогах уже практически достигает бордюров, а в некоторых — уже вышла за их пределы.

При этом харьковчане говорят о том, что погода сегодня выдалась довольно странной, поскольку в некоторых районах идет сильный ливень с градом, а в других — светит солнце.

"Сегодня лучше остаться дома или брать с собой в дорогу лодки. Однако в отдельных районах Харькова сейчас тепло, солнечно и сухо. Удивительна эта погода", — пишет автор одного из постов.

Отметим, что согласно прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, который он озвучил "Телеграфу", наиболее сильные дожди будут в южных, центральных и восточных областей 24-26 мая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что жители Киева и Киевской области наблюдали в небе чарующее явление, похожее на северное сияние.