Нужно следить за штормовыми предупреждениями: синоптик обещает резкую смену погоды в Украине

Похолодания в мае ждать не стоит, а вот к осадкам нужно приготовиться

Конец мая принесет в Украину дожди, в некоторых городах может выпасть втрое больше нормы. Изменения погоды стоит ожидать со среды, 24 мая, когда прогнозируются наиболее сильные дожди, а еще — грозы, грады и шквалистый ветер.

Такой прогноз на конец месяца озвучил кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

В третьей декаде месяца в Украину придут дожди. Это связано с рядом процессов: постепенный переход от антициклональной деятельности к созданию области пониженного давления с неустойчивой и влажной воздушной массой на фоне стабильного движения воздуха с юго-востока. При этом развитие получит такое метеоявление, как Черноморская депрессия (т.е., область пониженного атмосферного давления, сопровождаемая облачностью, осадками, грозами и шквалистыми усилениями ветра. — Ред.), что заметно повлияет на характер погодных условий в восточной и южной части Украины.

"В результате подобной циркуляции в большинстве областей Украины существенно возрастёт вероятность долгожданных дождей, которые так необходимы с учётом длительного периода отсутствия осадков и чрезвычайно пожарной опасности. Однако количество, а также интенсивность дождей будет существенно колебаться не только от области к области, но даже и в пределах крупного города", — рассказывает Кибальчич.

Более того, на фоне высоких показаний температуры воздуха, местами осадки будут сопровождаться комплексом неблагоприятных и опасных конвективных явлений: грозы, града и шквалистых порывов ветра. Так, в некоторых населённых пунктах может выпасть от одной до трех месячных норм осадков (это больше касается центральных, южных и восточных областей).

Температура воздуха до конца мая существенных колебаний испытывать не будет и сохранится на довольно высоком уровне, отмечает синоптик. В ночные часы столбики термометров покажут от +9 до +15 °С, днём ожидаются вполне комфортные 22-28 градуса тепла. Немного холоднее может быть в Карпатах, Крыму и Приазовье за счёт более плотной облачности.

Согласно прогнозу, наиболее сильные дожди (преимущественно в дневные и вечерние часы) стоит ждать жителям южных, центральных и восточных областей 24-26 мая. Осадки будут сопровождаться грозами, местами не исключён град и шквалы, 17-22 м/с.

"Рекомендуем следить за обновлением и уточнением прогностической информации от Украинского гидрометцентра и своевременно реагировать на публикуемые штормовые предупреждения", — резюмировал Кибальчич.

Прогноз на 24 мая. Карта УкрГМЦ

Прогноз на 26 мая. Карта УкрГМЦ

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