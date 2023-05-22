Потрібно стежити за штормовими попередженнями: синоптик обіцяє різку зміну погоди в Україні

Похолодання у травні чекати не варто, а от до опадів потрібно приготуватися

Кінець травня принесе в Україну дощі, у деяких містах може випасти втричі більше за норму. Зміни погоди слід очікувати з середи, 24 травня, коли прогнозуються найсильніші дощі, а ще грози, гради та шквалистий вітер.

Такий прогноз на кінець місяця озвучив кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".

У третій декаді місяця до України прийдуть дощі. Це пов’язано з низкою процесів: поступовий перехід від антициклональної діяльності до створення області зниженого тиску з нестійкою та вологою повітряною масою на фоні стабільного руху повітря з південного сходу. При цьому розвиток отримає таке метеоявище, як Чорноморська депресія (тобто область зниженого атмосферного тиску, що супроводжується хмарністю, опадами, грозами та шквалистими посиленнями вітру. — Ред.), що помітно вплине на характер погодних умов у східній та південній частині України.

"В результаті подібної циркуляції в більшості областей України суттєво зросте ймовірність довгоочікуваних дощів, які так необхідні з урахуванням тривалого періоду відсутності опадів та надзвичайно пожежної небезпеки. Проте кількість, а також інтенсивність дощів істотно коливатиметься не лише від області до області, а й навіть у межах великого міста", — розповідає Кібальчич.

Більше того, на тлі високих показань температури повітря місцями опади супроводжуватимуться комплексом несприятливих та небезпечних конвективних явищ: грози, граду та шквалистих поривів вітру. Так, у деяких населених пунктах може випасти від однієї до трьох місячних норм опадів (це більше стосується центральних, південних та східних областей).

Температура повітря до кінця травня істотних коливань не відчуватиме і збережеться на досить високому рівні, зазначає синоптик. У нічні години стовпчики термометрів покажуть від +9 до +15 °С, вдень очікуються комфортні 22-28 градуси тепла. Трохи холодніше може бути у Карпатах, Криму та Приазов’ї за рахунок щільнішої хмарності.

Згідно з прогнозом, найбільш сильні дощі (переважно в денний та вечірній час) варто чекати жителям південних, центральних та східних областей 24-26 травня. Опади супроводжуватимуться грозами, місцями не виключено град та шквали, 17-22 м/с.

"Рекомендуємо стежити за оновленням і уточненням прогностичної інформації від Українського гідрометцентру і своєчасно реагувати на штормові попередження, що публікуються", — резюмував Кібальчич.

Прогноз на 24 травня. Карта УкрГМЦ

Прогноз на 26 травня. Карта УкрГМЦ

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