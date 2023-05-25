Вже можна плавати на човнах: у Харкові справжній потоп (вражаючі відео)

Місто заливає дощами

У Харкові сьогодні вирує справжня негода, як раніше і прогнозували синоптики. Місто накрили сильні зливи, а в деяких районах розпочався ще й град.

У мережі з’явилося безліч відео, на яких місцеві жителі показали погодні умови у місті сьогодні, 25 травня. На кадрах видно, що в деяких місцях вода на дорогах вже практично сягає бордюрів, а в деяких уже вийшла за їхні межі.

При цьому харків’яни говорять про те, що погода сьогодні видалася досить дивною, оскільки в деяких районах йде сильна злива з градом, а в інших світить сонце.

"Сьогодні краще залишитися вдома або брати з собою в дорогу човни. Проте в окремих районах Харкова зараз тепло, сонячно та сухо. Дивовижна ця погода", — пише автор одного з постів.

Зазначимо, що згідно з прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, який він озвучив "Телеграфу", найсильніші дощі будуть у південних, центральних та східних областях 24-26 травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителі Києва та Київської області спостерігали в небі чарівне явище, схоже на північне сяйво.