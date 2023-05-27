"Обессиленная, напуганная, но живая": как спасли двухлетнюю Виолетту на Харьковщине, подробности от полиции

Ребенка искали около тысячи человек

В селе Скрипаи (Харьковская область) почти 4 сутки продолжались поиски двухлетней девочки Виолетты Мужечук, которая слишком далеко отошла от дома. К счастью малышку нашли невредимой и передали врачам.

Тем временем в областной полиции рассказали детали о поисковой операции, отметив, что всего к ней были привлечены около 1000 человек, включая полицейских, спасателей, волонтеров и просто неравнодушных жителей.

Отмечается, что водолазы несколько раз осмотрели водоемы и побережье, а поисковые группы прочесали леса, заброшенные дома и осмотрели все колодцы.

При этом ради поисков дочери с фронта вернулся отец девочки. В конечном итоге девочку нашли в лесу, где-то в 10 километрах от дома.

"Обессиленную, изголодавшуюся, испуганную, но живую ее передали врачам. Медики быстро ее осмотрели, внешних признаков угрозы жизни не увидели и повезли малышей в больницу на более тщательный осмотр", — говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Давыденко сообщил, что за все время его работы ситуация, когда ребенка находят живым и невредимым спустя столь длительное время, случается впервые.

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