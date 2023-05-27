"Знесилена, налякана, але жива": як врятували дворічну Віолетту на Харківщині, подробиці від поліції

Дитину шукали близько тисячі людей

У селі Скрипаї (Харківська область) майже 4 доби тривали пошуки дворічної дівчинки Віолетти Мужечук, яка надто далеко відійшла від будинку. На щастя малечу знайшли неушкодженою і передали лікарям.

Тим часом в обласній поліції розповіли деталі про пошукову операцію, зазначивши, що всього до неї було залучено близько 1000 осіб, включаючи поліцейських, рятувальників, волонтерів та просто небайдужих мешканців.

Зазначається, що водолази кілька разів оглянули водойми та узбережжя, а пошукові групи прочесали ліси, покинуті будинки та оглянули всі колодязі.

При цьому заради пошуків дочки з фронту повернувся батько дівчинки. Зрештою дитину знайшли у лісі, десь за 10 кілометрів від будинку.

"Знесилену, зголоднілу, налякану, але живу її передали лікарям. Медики швидко її оглянули, зовнішніх ознак загрози життю не побачили і повезли малечу до лікарні на більш ретельний огляд", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою заступник начальника ГУНП у Харківській області В’ячеслав Давиденко повідомив, що за весь час його роботи ситуація, коли дитину знаходять живою і неушкодженою через такий тривалий час, трапляється вперше.

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