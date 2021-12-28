Антитренды на украинцах вижу каждый день, вкус в одежде есть только у 10% - дизайнерка Юлия Исай
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Основательница бренда 7/11 Seven Eleven дала советы, как стать звездой новогоднего вечера и выглядеть стильно в любой ситуации.
О главных трендах новогодних нарядов и антитрендах этой зимы в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала Юлия Исай — дизайнерка и основательница бренда 7/11 Seven Eleven, которая одевает таких звёзд как Надя Дорофеева, Мамарика, Злата Огневич, Jerry Heil.
Назовите, пожалуйста, главные антитренды этой зимы.
- Меховые гусеницы, натуральный мех, пальто с пристегивающимся мехом на капюшоне, облегающие пальто, пальто без воротника, тонкие кардиганы, короткие ботильоны, облегающая короткая шапка. Этот список я могу продолжать бесконечно. Меховые гусеницы – это те шубы, в которых горизонтальными полосками идет мех, то есть мех-пропуск, мех-пропуск. Вот такие шубы давным-давно кошмарный антитренд. Потом – натуральный мех. От него много кто отказывается и это считается антитрендом год второй-третий. Дальше пальто с пристегивающимся мехом на капюшоне. Они еще обычно идут какой-то дурацкой длины по колено, с поясом из такой же ткани на резиночке. И любой мех на этом капюшоне выглядит кошмарно.
Затем облегающее пальто. В принципе, как по мне, облегающее что-то – это уже антитренд, потому что в облегающем, если это нижняя одежда, выделаются все мелкие недостатки, если это верхняя одежда – она выглядит куцо, как будто жалко ткани на нее было.
А все, что чуть больше, чем "облегающее", это, я думаю, будет вечным трендом, поскольку такая одежда выглядит выигрышно на человеке, она не выделяет недостатки и всегда выглядит актуально.
Пальто без воротника – это когда вообще ничего нет, просто голая шея. И это не только некрасиво, но еще и шея будет мерзнуть. Тонкие кардиганы, из тонкого трикотажа, также некрасиво облегают, и это антитренд уже лет 10. Ну, и короткая шапка – как шапка бани без отворота. В шапке должен быть небольшой объем, чтобы она не облегала голову.
А вообще вкус в Украине, а может быть и в мире, есть только у 10% людей, поэтому я вижу антитренды каждый день. Главное, как по мне, чтобы человеку нравилось, как он выглядит и чтобы он трезво себя оценивал. Даже если это антитренд, но человеку в нем хорошо и он не портит никаких пропорций, то носите, что хотите.
Как зимой одеться тепло, но все равно при этом выглядеть стильно?
- Тут секрета никакого нет. Надо просто надевать теплые вещи. Что я имею ввиду: это должен быть либо шерстяной свитер, либо термобелье, худи с начесами. Сейчас довольно интересно выглядят варианты, когда мы надеваем худи, а сверху пальто, капюшон торчит из-под пальто, и это выглядит очень стильно. Капюшон можно надеть поверх любого головного убора, который на вас, и это тоже будет смотреться красиво.
Можно также надеть футболку, а под нее гольф и уже сверху худи и пальто. Можно еще жилетку поддеть. Многослойность никто не отменял, но и чувствовать себя капустой, конечно, не стоит. Больше, чем 3-4 слоя – это уже перебор.
Обязательно должна быть теплая обувь, ноги не должны мерзнуть. Вообще не думайте о том, что можете выглядеть как-то смешно, главное – чтобы вам тепло было.
Обязательно советую, чтобы был супер-теплый шарф, чтобы его пару раз можно было обернуть вокруг шеи и еще повязать как капюшон, чтобы был оборот на уши. Кстати, для тех людей, которые не любят шапки, есть лайфхак: можно надеть кепи, а сверху "ушки". Выглядит достаточно странно, но зато очень тепло.
Зимой мы сейчас чаще видим дождливую погоду, а не снежную. Есть ли какие-то стильные приемы, которые помогут красиво выглядеть даже в дождливую погоду?
- Конечно. Верхняя одежда из водонепроницаемых материалов. А также влагозащитные спреи для обуви.
Какие наряды на Новый год будут в тренде? Что посоветуете надеть, чтобы стать звездой вечера?
- В эту новогоднюю ночь в тренде будут чёрные, черно-оранжевые и голубые цвета. Все же мы встречаем год Черного Водяного Тигра. Что я бы советовала попробовать – это черный лук с яркими оранжевыми акцентами. Например, выбрать вещь, с которой будет оранжевая сетка или взять яркие оранжевые перчатки. Возможно, это будет аксессуар в виде баски, которую можно отдельно носить. Или оранжевый головной убор.
Ну, а чтобы стать звездой вечера нужно выбрать какой-то очень яркий, броский акцент. Например, оранжевая юбка в пол, какие-то дерзко сексуальные вещи, которые всегда обращают на себя внимание. Ну, или еще можно сиять в пайетках.
Какие вещи выйдут из моды в 2022-м году?
- Я очень надеюсь, что чрезмерный оверсайз окончательно выйдет из моды. Такие вещи в образе сильно нарушают пропорции. Совсем огромным вещам в следующем году уже пора будет выйти на покой. Думаю, что острый носок тоже будет уходить, но в последствии он еще будет возвращаться. Металлическое напыление тоже должно уходить. Но тем не менее будет все циклично, такого, чтоб что-то ушло насовсем, нет. Еще думаю меньше зеленого начнут носить, такого насыщенного темного, а все остальное будет циклично.
А какие тенденции наметились в моде на 2022-й год? Какие вещи, цвета, фасоны будут актуальными?
- Думаю, будет продолжаться тенденция на яркие оттенки. Они в этом году тоже были, никто не смотрел на этот серый, все одевались в розовый и зеленый, синий. Люди будут продолжать выделяться, всем надоел карантин и серость.
Я бы предположила, что будет упор на натуральные ткани: коттон, лен. Возможно, это будут пастельные тона с яркими оттенками. По поводу фасонов: будет больше упора на мини, оно сейчас только заходит. Надеюсь, все будут носить мини красивой длины – по середину бедра, или миди – по середину голени. Длину по середину колена, которая режет сильно ноги, никто уже не будет носить.
Будут в моде также укороченные пиджаки, укороченные топы, блузы, завязки.
Известно, что мода имеет свойство повторяться. Совсем недавно некоторое время были популярны тренды 2000-х. А сейчас есть какие-то вещи, которые возвращаются? Возможно, что-то что носили еще наши мамы и бабушки в СССР?
- Мода всегда будет циклична. Я думаю, будет больше диджитализации, возможно, каких-то технологичных решений, но в основном всегда все будет повторяться, вряд ли мы придумаем уже что-то новое.
Вещи родом из СССР, конечно, носили и будем носить. У своих бабушек можно забрать и кардиганы объемные и какие-то юбки интересные. Сейчас очень много фешн-блогеров носит меховые шапки. Ретро-платья, которые носили наши бабушки сейчас красиво будет сочетать с кожаными ремнями, туфельками интересными. Обуви это тоже касается. Острый носок, квадратный – все это уже было и еще будет по кругу идти. Поэтому если вещь вам хорошо служит – оставляйте ее. Через 5-10 лет точно ее можно будет доставать и носить дальше.
Можете назвать три-пять универсальных базовых вещей, которые спасут любой гардероб?
- Здесь все понятно. Классические джинсы. Не облегающие и не супер-широкие. Это могут быть slim-fit или бананы, или ровные, которые на вас классно сидят.
- Белая рубашка, не облегающая, более свободная или даже оверсайз.
- Белая свободная футболка.
- Косуха, актуальная по сезону, какую купите, но тоже не облегающая.
- И конечно же, джинсовая юбка-миди. И добавила бы еще черный пиджак. Это идеальная пятерка вещей, которые можно миксовать, с чем угодно и как угодно. Настоящая палочка-выручалочка. Так как у нас есть мини-тренд на эко-кожу, я бы добавила сюда еще брюки из эко-кожи. Это все идеальные и незаменимые вещи, которые подходят абсолютно под все.
А какие ошибки в стиле чаще всего делают мужчины и женщины в Украине?
- Самое распространенное: носят больше двух принтов одновременно, надевают то, что им мало по фигуре, не умеют сочетать вещи по стилю.
Ранее "Телеграф" писал о том, какая обувь будет в моде этой зимой. Стилисты советуют обратить внимание на "дутые" ботинки и кроссовки с мехом.
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