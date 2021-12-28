Антитренды на украинцах вижу каждый день, вкус в одежде есть только у 10% - дизайнерка Юлия Исай

Основательница бренда 7/11 Seven Eleven дала советы, как стать звездой новогоднего вечера и выглядеть стильно в любой ситуации.

О главных трендах новогодних нарядов и антитрендах этой зимы в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала Юлия Исай — дизайнерка и основательница бренда 7/11 Seven Eleven, которая одевает таких звёзд как Надя Дорофеева, Мамарика, Злата Огневич, Jerry Heil.

Назовите, пожалуйста, главные антитренды этой зимы.

- Меховые гусеницы, натуральный мех, пальто с пристегивающимся мехом на капюшоне, облегающие пальто, пальто без воротника, тонкие кардиганы, короткие ботильоны, облегающая короткая шапка. Этот список я могу продолжать бесконечно. Меховые гусеницы – это те шубы, в которых горизонтальными полосками идет мех, то есть мех-пропуск, мех-пропуск. Вот такие шубы давным-давно кошмарный антитренд. Потом – натуральный мех. От него много кто отказывается и это считается антитрендом год второй-третий. Дальше пальто с пристегивающимся мехом на капюшоне. Они еще обычно идут какой-то дурацкой длины по колено, с поясом из такой же ткани на резиночке. И любой мех на этом капюшоне выглядит кошмарно.

Затем облегающее пальто. В принципе, как по мне, облегающее что-то – это уже антитренд, потому что в облегающем, если это нижняя одежда, выделаются все мелкие недостатки, если это верхняя одежда – она выглядит куцо, как будто жалко ткани на нее было.

А все, что чуть больше, чем "облегающее", это, я думаю, будет вечным трендом, поскольку такая одежда выглядит выигрышно на человеке, она не выделяет недостатки и всегда выглядит актуально.

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Пальто без воротника – это когда вообще ничего нет, просто голая шея. И это не только некрасиво, но еще и шея будет мерзнуть. Тонкие кардиганы, из тонкого трикотажа, также некрасиво облегают, и это антитренд уже лет 10. Ну, и короткая шапка – как шапка бани без отворота. В шапке должен быть небольшой объем, чтобы она не облегала голову.

А вообще вкус в Украине, а может быть и в мире, есть только у 10% людей, поэтому я вижу антитренды каждый день. Главное, как по мне, чтобы человеку нравилось, как он выглядит и чтобы он трезво себя оценивал. Даже если это антитренд, но человеку в нем хорошо и он не портит никаких пропорций, то носите, что хотите.

Как зимой одеться тепло, но все равно при этом выглядеть стильно?

- Тут секрета никакого нет. Надо просто надевать теплые вещи. Что я имею ввиду: это должен быть либо шерстяной свитер, либо термобелье, худи с начесами. Сейчас довольно интересно выглядят варианты, когда мы надеваем худи, а сверху пальто, капюшон торчит из-под пальто, и это выглядит очень стильно. Капюшон можно надеть поверх любого головного убора, который на вас, и это тоже будет смотреться красиво.

Надевайте утепленные худи под пальто

Можно также надеть футболку, а под нее гольф и уже сверху худи и пальто. Можно еще жилетку поддеть. Многослойность никто не отменял, но и чувствовать себя капустой, конечно, не стоит. Больше, чем 3-4 слоя – это уже перебор.

Обязательно должна быть теплая обувь, ноги не должны мерзнуть. Вообще не думайте о том, что можете выглядеть как-то смешно, главное – чтобы вам тепло было.

Обязательно советую, чтобы был супер-теплый шарф, чтобы его пару раз можно было обернуть вокруг шеи и еще повязать как капюшон, чтобы был оборот на уши. Кстати, для тех людей, которые не любят шапки, есть лайфхак: можно надеть кепи, а сверху "ушки". Выглядит достаточно странно, но зато очень тепло.

Зимой мы сейчас чаще видим дождливую погоду, а не снежную. Есть ли какие-то стильные приемы, которые помогут красиво выглядеть даже в дождливую погоду?

- Конечно. Верхняя одежда из водонепроницаемых материалов. А также влагозащитные спреи для обуви.

Резиновые сапоги также можно стильно обыграть в образе

Какие наряды на Новый год будут в тренде? Что посоветуете надеть, чтобы стать звездой вечера?

- В эту новогоднюю ночь в тренде будут чёрные, черно-оранжевые и голубые цвета. Все же мы встречаем год Черного Водяного Тигра. Что я бы советовала попробовать – это черный лук с яркими оранжевыми акцентами. Например, выбрать вещь, с которой будет оранжевая сетка или взять яркие оранжевые перчатки. Возможно, это будет аксессуар в виде баски, которую можно отдельно носить. Или оранжевый головной убор.

Ну, а чтобы стать звездой вечера нужно выбрать какой-то очень яркий, броский акцент. Например, оранжевая юбка в пол, какие-то дерзко сексуальные вещи, которые всегда обращают на себя внимание. Ну, или еще можно сиять в пайетках.

Какие вещи выйдут из моды в 2022-м году?

- Я очень надеюсь, что чрезмерный оверсайз окончательно выйдет из моды. Такие вещи в образе сильно нарушают пропорции. Совсем огромным вещам в следующем году уже пора будет выйти на покой. Думаю, что острый носок тоже будет уходить, но в последствии он еще будет возвращаться. Металлическое напыление тоже должно уходить. Но тем не менее будет все циклично, такого, чтоб что-то ушло насовсем, нет. Еще думаю меньше зеленого начнут носить, такого насыщенного темного, а все остальное будет циклично.

А какие тенденции наметились в моде на 2022-й год? Какие вещи, цвета, фасоны будут актуальными?

- Думаю, будет продолжаться тенденция на яркие оттенки. Они в этом году тоже были, никто не смотрел на этот серый, все одевались в розовый и зеленый, синий. Люди будут продолжать выделяться, всем надоел карантин и серость.

Я бы предположила, что будет упор на натуральные ткани: коттон, лен. Возможно, это будут пастельные тона с яркими оттенками. По поводу фасонов: будет больше упора на мини, оно сейчас только заходит. Надеюсь, все будут носить мини красивой длины – по середину бедра, или миди – по середину голени. Длину по середину колена, которая режет сильно ноги, никто уже не будет носить.

Выбираем юбки длины мини или миди

Будут в моде также укороченные пиджаки, укороченные топы, блузы, завязки.

Известно, что мода имеет свойство повторяться. Совсем недавно некоторое время были популярны тренды 2000-х. А сейчас есть какие-то вещи, которые возвращаются? Возможно, что-то что носили еще наши мамы и бабушки в СССР?

- Мода всегда будет циклична. Я думаю, будет больше диджитализации, возможно, каких-то технологичных решений, но в основном всегда все будет повторяться, вряд ли мы придумаем уже что-то новое.

Вещи родом из СССР, конечно, носили и будем носить. У своих бабушек можно забрать и кардиганы объемные и какие-то юбки интересные. Сейчас очень много фешн-блогеров носит меховые шапки. Ретро-платья, которые носили наши бабушки сейчас красиво будет сочетать с кожаными ремнями, туфельками интересными. Обуви это тоже касается. Острый носок, квадратный – все это уже было и еще будет по кругу идти. Поэтому если вещь вам хорошо служит – оставляйте ее. Через 5-10 лет точно ее можно будет доставать и носить дальше.

Можете назвать три-пять универсальных базовых вещей, которые спасут любой гардероб?

Здесь все понятно. Классические джинсы. Не облегающие и не супер-широкие. Это могут быть slim-fit или бананы, или ровные, которые на вас классно сидят. Белая рубашка, не облегающая, более свободная или даже оверсайз. Белая свободная футболка. Косуха, актуальная по сезону, какую купите, но тоже не облегающая. И конечно же, джинсовая юбка-миди. И добавила бы еще черный пиджак. Это идеальная пятерка вещей, которые можно миксовать, с чем угодно и как угодно. Настоящая палочка-выручалочка. Так как у нас есть мини-тренд на эко-кожу, я бы добавила сюда еще брюки из эко-кожи. Это все идеальные и незаменимые вещи, которые подходят абсолютно под все.

А какие ошибки в стиле чаще всего делают мужчины и женщины в Украине?

- Самое распространенное: носят больше двух принтов одновременно, надевают то, что им мало по фигуре, не умеют сочетать вещи по стилю.

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