Антитренди на українцях бачу щодня, смак в одязі є лише у 10% — дизайнерка Юлія Ісай

Засновниця бренду 7/11 Seven Eleven дала поради, як стати зіркою новорічного вечора та виглядати стильно у будь-якій ситуації.

Про головні тренди новорічного вбрання та антитренди цієї зими в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла Юлія Ісай — дизайнерка та засновниця бренду 7/11 Seven Eleven, яка одягає таких зірок як Надя Дорофєєва, Мамарика, Злата Огневич, Jerry Heil.

Назвіть, будь ласка, головні антитренди цієї зими.

- Хутряні гусениці, натуральне хутро, пальто з хутром на капюшоні, що пристібається, обтислі пальто, пальто без коміра, тонкі кардигани, короткі ботильйони, обтисла коротка шапка. Цей список я можу продовжувати нескінченно. Хутряні гусениці – це ті шуби, в яких горизонтальними смужками йде хутро, тобто хутро-пропуск, хутро-пропуск. Ось такі шуби давним-давно — кошмарний антитренд. Потім – натуральне хутро. Від нього багато хто відмовляється і це вважається антитрендом рік другий-третій. Далі пальто з хутром на капюшоні, що пристібається. Вони ще зазвичай йдуть з якоюсь безглуздою довжиною по коліно, з поясом з такої ж тканини на резиночці. І будь-яке хутро на цьому каптурі виглядає кошмарно.

Потім пальто, що облягає. В принципі, як на мене, обтисле щось — це вже антитренд, тому що в обтислому, якщо це нижній одяг, виробляються всі дрібні недоліки, якщо це верхній одяг — вона виглядає куцо, ніби шкода тканини на неї було.

А все, що трохи більше, ніж "обтисле", це, я думаю, буде вічним трендом, оскільки такий одяг виглядає виграшно на людині, він не виділяє недоліки і завжди виглядає актуальним.

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Пальто без коміра – це коли взагалі нічого нема, просто гола шия. І це не тільки некрасиво, але ще й шия мерзне. Тонкі кардигани, з тонкого трикотажу, також некрасиво облягають, і це антитренд вже років 10. Ну, і коротка шапка – як шапка бані без відвороту. У шапці має бути невеликий об’єм, щоб вона не облягала голову.

А взагалі смак в Україні, а може й у світі, є лише у 10% людей, тому я бачу антитренди щодня. Але головне, як на мене, щоб людині подобалося, як вона виглядає і щоб вона тверезо себе оцінювала. Навіть якщо це антитренд, але людині в ньому добре і він не псує жодних пропорцій, то носите, що хочете.

Як взимку одягнутись тепло, але все одно при цьому виглядати стильно?

- Тут жодного секрету немає. Треба просто вдягати теплі речі. Що я маю на увазі: це має бути або вовняний светр, або термобілизна, худі з начьосами. Зараз досить цікаво виглядають варіанти, коли ми надягаємо худі, а зверху пальто, капюшон стирчить з-під пальта, і це дуже стильно. Капюшон можна надіти поверх будь-якого головного убору, який на вас, і це теж виглядатиме красиво.

Одягайте утеплені худі під пальто

Можна також одягнути футболку, а під неї гольф і вже зверху худі та пальто. Можна ще жилетку піддіти. Багатошаровість ніхто не скасовував, але й почуватися капустою, звичайно, не варто. Більше ніж 3-4 шари – це вже перебір.

Обов’язково має бути тепле взуття, ноги не повинні мерзнути. Взагалі не думайте про те, що можете виглядати смішно, головне — щоб вам тепло було.

Обов’язково раджу, щоб був супертеплий шарф, щоб його пару разів можна було обернути навколо шиї і ще пов’язати як капюшон, щоб був оберт на вуха. До речі, для тих людей, які не люблять шапки, є лайфхак: можна надіти кепі, а зверху "вушки". Виглядає досить дивно, але дуже тепло.

Взимку ми зараз найчастіше бачимо дощову погоду, а не снігову. Чи є якісь стильні прийоми, які допоможуть гарно виглядати навіть у дощову погоду?

- Звичайно. Верхній одяг із водонепроникних матеріалів. А також вологозахисні спреї для взуття.

Гумові чоботи також можна стильно обіграти в образі

Які вбрання на Новий рік будуть у тренді? Що порадите одягнути, щоб стати зіркою вечора?

- Цієї новорічної ночі у тренді будуть чорні, чорно-оранжеві та блакитні кольори. Все ж таки ми зустрічаємо рік Чорного Водяного Тигра. Що я радила б спробувати – це чорна цибуля з яскравими помаранчевими акцентами. Наприклад, вибрати річ, з якою буде помаранчева сітка або взяти яскраві оранжеві рукавички. Можливо, це буде аксесуар у вигляді баски, яку можна носити окремо. Або помаранчевий головний убір.

Ну, а щоб стати зіркою вечора, потрібно вибрати якийсь дуже яскравий, помітний акцент. Наприклад, помаранчева спідниця на підлогу, якісь зухвало сексуальні речі, які завжди привертають до себе увагу. Ну, або ще можна сяяти в паєтках.

Які речі вийдуть із моди у 2022-му році?

- Я дуже сподіваюся, що надмірний оверсайз остаточно вийде із моди. Такі речі в образі сильно порушують пропорції. Зовсім величезним речам наступного року вже час відійти. Думаю, що гострий носок теж йтиме, але згодом він ще повертатиметься. Металеве напилення теж має йти. Але все буде циклічно, такого, щоб щось пішло зовсім, немає. Ще думаю менше зеленого почнуть носити, такого насиченого темного, а решта буде циклічною.

А які тенденції намітилися у моді на 2022-й рік? Які речі, кольори, фасони будуть актуальними?

- Думаю, продовжуватиметься тенденція на яскраві відтінки. Вони цього року теж були, ніхто не дивився на цей сірий, усі одягалися у рожевий та зелений, синій. Люди продовжуватимуть виділятися, всім набрид карантин та сірість.

Я припустила, що буде упор на натуральні тканини: бавовна, льон. Можливо, це будуть пастельні тони із яскравими відтінками. Щодо фасонів: буде більше наголос на міні, воно зараз тільки заходить. Сподіваюся, всі носитимуть міні гарної довжини – по середину стегна, або міді – по середину гомілки. Довжину по середину коліна, яка ріже сильно ноги, ніхто вже не носитиме.

Вибираємо спідниці довжини міні або міді

Будуть модні також укорочені піджаки, укорочені топи, блузи, зав’язки.

Відомо, що мода має властивість повторюватись. Нещодавно деякий час були популярні тренди 2000-х. А зараз є якісь речі, що повертаються? Можливо, щось, що носили ще наші мами та бабусі в СРСР?

– Мода завжди буде циклічна. Я думаю, буде більше диджиталізації, можливо, якихось технологічних рішень, але в основному завжди все повторюватиметься, навряд чи ми придумаємо щось нове.

Речі родом із СРСР, звичайно, носили і носитимемо. У своїх бабусь можна забрати і кардигани об’ємні та якісь спідниці цікаві. Зараз дуже багато фешн-блогерів носить хутряні шапки. Ретро-сукні, які носили наші бабусі зараз красиво буде поєднувати зі шкіряними ременями, цікавими туфельками. Взуття це теж стосується. Гострий носок, квадратний – все це вже було і ще йтиметься по колу. Тому якщо річ вам добре служить – залишайте її. Через 5-10 років точно її можна буде діставати та носити далі.

Можете назвати три-п’ять універсальних базових речей, які врятують будь-який гардероб?

Тут усе зрозуміло. Класичні джинси. Не обтислі і не супер-широкі. Це можуть бути slim-fit чи банани, чи рівні, які на вас класно сидять. Біла сорочка, що не облягає, більш вільна або навіть оверсайз. Біла вільна футболка. Косуха, актуальна за сезоном, яку купите, але теж не облягаюча. І звичайно ж, джинсова спідниця-міді. І додала б ще чорний піджак. Це ідеальна п’ятірка речей, які можна міксувати, із чим завгодно і як завгодно. Справжня паличка-виручалочка. Оскільки у нас є міні-тренд на еко-шкіру, я додала б сюди ще штани з еко-шкіри. Це все ідеальні та незамінні речі, які підходять абсолютно під усі.

А які помилки у стилі найчастіше роблять чоловіки та жінки в Україні?

- Найпоширеніше: носять більше двох принтів одночасно, надягають те, що їм мало по фігурі, не вміють поєднувати речі за стилем.

Раніше "Телеграф" писав про те, яке взутті буде модним цієї зими. Стилісти радять звернути увагу на "дуті" чоботи та кросівки з хутром.