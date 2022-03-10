В нас просыпается ненависть. Но нет рядом Путина, которого можно тут же придушить, – психолог и волонтер Валентин Ким

Многим украинцам понадобиться психологическая, а то и психиатрическая помощь.

Украина уже две недели сражается с российским агрессором.

За это время мы стали свидетелями огромного количества подвигов и трагедий. Россия стремительно движется к военному, политическому и экономическому краху, но продолжает убивать мирных украинцев.

Мы находимся не только в состоянии невиданного патриотического подъема, но и круглосуточно живем в состоянии стресса. Потому что в любую минуту в любой точке Украины может прозвучать сигнал воздушной тревоги – и начать падать российские ракеты или бомбы. Как мы меняемся во время войны, куда следует перенаправлять ненависть и почему важно не делить мир на однозначно черный и белый? Об этом и не только "Телеграфу" рассказал психолог и волонтер Валентин Ким.

Мы упрощаем ситуацию, убегая от стресса

– Что важно украинцам, пережившим две недели войны, понимать в психологическом плане? Как мы изменились?

– За последние дни я успел побывать во многих областях, увидел многих людей, многие ситуации. Мы сейчас себя ведем совершенно по-разному. При том, что наша психика заставляет нас воспринимать ситуацию однозначно. Потому что для нее это спасение. Некоторые говорят – "люди – сволочи, негодяи, такая ситуация, а они наживаются на крови", "что ж они, гады, бегут из страны".

Но это – упрощенное восприятие реальности. Кому-то необходимо ее воспринимать именно в таком – негативном – свете. Обвинять отдельных украинцев и даже своих родных-близких, что они ведут себя непатриотично. Всех подводить под одну гребенку.

Точно так же срабатывает этот психологический эффект "одной гребенки" в обратную сторону. Когда говорят – "все украинцы поднялись, все украинцы – молодцы, все украинцы сконсолидировались – и внутри страны, и за границей". Это тоже упрощение.

– Почему так происходит?

– Мы сейчас переживаем невероятно сложные социальные, политические процессы. И наша психика не выдерживает – и скатывается к упрощенному восприятию реальности. Черное — белое. Без полутонов. Это свидетельство переживаемого стресса. Мы упрощаем для того, чтобы не тратить внутренние силы на необходимость разбираться с нюансами. Мы таким образом убегаем от стресса. Это своеобразная защитная реакция.

– То есть – это ни хорошо, ни плохо, это – просто есть?

– Вот именно! Это естественная реакция на стресс. Свидетельство того, что мы еще не адаптировались к ситуации. И, конечно, свидетельство глубочайшего травматического опыта. Потому что практически вся страна сейчас под обстрелами. И российские ракеты, снаряды, бомбы могут упасть в любое время – в любом месте. Нигде украинец на своей земле не может чувствовать себя в безопасности.

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Пограничье – это особая ментальность

– Какие ситуации, которые видели, показывают эту разность украинцев, разное восприятие происходящего?

– Я вывозил людей, помогал добраться до границы двум женщинам, которые приняли решение временно покинуть Украину. И в течение трех минут увидел два совершенно противоположных примера поведения местных, живущих на приграничной территории. Пограничье – это особая ментальность. Там люди привыкли зарабатывать на том, чтобы обслуживать чужие потребности, традиционно актуальные в данном месте. Местные имеют преференции при переходе границы, имеют связи с пограничниками и таможенниками, что помогает в решении тех или иных вопросов. И вот сейчас, когда хлынул огромный поток беженцев, некоторые местные начинают на этом активно зарабатывать.

– Как именно?

– Стоит огромная пробка на въезде в небольшой приграничный город. И если ты местный, то тебя на блокпосте пропускают вне очереди. И некоторые местные подсаживаются в машины к киевлянам, харьковчанам, людям из Днепра и так далее, которые стремятся покинуть Украины. Понятно, что подсаживаются, беря за эту "услугу" определенную плату. Показывают на блокпосте паспорт (мы, мол, местные) – и проезжают с людьми вне очереди. Это подло по отношению к тем, кто стоит в огромной очереди. Причем подло не только со стороны местных, но и со стороны тех, кто соглашается на такую "услугу". Ведь они, получается, обманывают таких же самых беженцев, как они сами.

– А что касается позитивного примера?

– В том же самом месте – стоит палатка. Рядом с ней – машина, опять таки, с местными номерами. И местные жители раздают (бесплатно) всем нуждающимся в этой очереди у блокпоста воду, чай, "Мивину", печенье, сухарики и так далее. И те, что наживаются, подсаживаясь в машины, и те, что раздают бесплатно продукты, воду и чай – местные. Но ведут себя по-разному. А потому важно видеть реальность не черно-белой, а во всей палитре. Понимать нюансы и отличия.

Ненависть требует проявления

– Насколько выросла во время войны роль психолога?

– Огромное количество людей сейчас переживают душевную травму. И многим понадобиться оперативная психологическая, а то и психиатрическая помощь.

Пережить обстрелы, пережить взрывы, просто страх ожидания смерти – тяжелое испытание. Мы были к этому не готовы. И сейчас через это проходят десятки миллионов украинцев. Нужно понимать, что эту травму нужно обязательно потом проработать. С ней нельзя жить дальше. Она будет нас тормозить. По мере сил, я стараюсь проводить психотерапевтические интервенции. Людям, которые в этом нуждаются – прямо здесь и сейчас. И таких специалистов по психологии в нашей стране много. Масса моих коллег прошли отличную подготовку, работая с людьми, стоявшими на Майдане, с ветеранами АТО/ООС, с членами их семей. И сейчас эта помощь очень востребована, потому что многие наши сограждане в ней нуждаются. Важно консолидироваться и в этом смысле. Говорить друг с другом, стараться друг друга услышать и понять. Не навязать точку зрения, не поделиться истерической реакцией, а просто понять – что чувствует другой человек. Это трудно. Но это необходимо прожить – и победить.

– Есть какие-то универсальные советы, как пережить всё, что происходит сейчас, не сломавшись, не впадая в бездну отчаянья?

– Универсальных советов нет. Давать те же технологии психотерапевтических упражнений в таком формате – неправильно. Это всегда личная работа.

Потому что мы все по-разному воспринимаем происходящее по степени травматизма. По-разному ощущаем и реагируем. Кто-то пережил звуки взрывов на улице, когда шел в магазин, – и сильный испуг и страх остались с ним. А кто-то просидел несколько дней в подвале под обстрелами, выйдя из подвала – увидел разрушенный район, где он жил, но при этом остался психологически собранным. И достаточно устойчивым. Потому что смог прожить этот стресс, победить угрозу смерти – выйти и осознать, что жив, несмотря ни на что. Жив и не сломлен.

– Многих украинцев сейчас переполняет ненависть. Как быть с этим, как жить с этим, как это правильно направить?

– Ненависть – это форма проявления гнева, у которого есть ряд степеней (ярость, ненависть, недовольство). Ненависть – это мобилизирующая эмоция, которая позволяет тебе сконцентрироваться. Но беда состоит в том, что чаще всего мы испытываем вот эту глухую, глубокую ненависть как раз в тот момент, когда не способны ее переадресовать на того, кто в ней виновен. Мы видим разрушенные дома в Харькове, Киеве, Мариуполе или Чернигове, страдания и смерти людей. В нас просыпается ненависть. Но нет рядом Путина, которого можно тут же придушить. И если такая ненависть, такая агрессия долго не находит выхода, она начинает превращаться в аутоагрессию. Агрессию против себя. Наше тело начинает атаковать само себя. Так что важно беспокоиться о собственном здоровье. Оно нам еще понадобиться, чтобы жить долго и счастливо в процветающей Украине после войны.

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– Что посоветуете?

– Ограничивать количество потребляемых новостей. Если вы не способны заняться какой-то полезной, общественно-значимой деятельностью, то просто просмотр новостей начинает вас разрушать. А как только вы находите дело, результат которого важен другим людям и вам в том числе, вам сразу становится легче. А потому усредненная рекомендация – стараться что-то делать. Идти в территориальную оборону, если вы к этому готовы. Волонтерить: помогать военным, собирать помощь для беженцев, плести маскировочные сетки, готовить еду – для фронта, для тыла, для всех нуждающихся. Проще всего консолидироваться на уровне тех людей, до кого вы можете в буквальном смысле дотронуться. Члены семьи, близкие, родные, соседи. Помогайте друг другу. Купите кому-то продукты, воду, лекарства. Обнимайте чаще родных-близких. Говорите им, как вы их любите, цените, как вы ими дорожите. Проявляйте любовь и заботу о близких – вместо консолидации ненависти. Потому что ненависть требует проявления. Ей важно выплеснуться на тот или иной объект. А большинство гражданских не могут ее выплеснуть на агрессора. И потому ненависть в этом плане играет деструктивную функцию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что действующий президент Украины Владимир Зеленский мощно обратился к парламенту Великобритании.

Он, в частности, сообщил, что украинская сторона будет держаться до самого конца.

В свою очередь, замглавы Офиса президента Игорь Жовква подчеркнул, что на ультиматумы со стороны РФ или компромиссы по принципиальным вопросам Украина не пойдет, но готова дискутировать о виде возможного нейтрального статуса.