путин допустил роковую ошибку под Киевом, но еще может "сохранить лицо", — ветеран спецназа США

Легендарный американский военный оценил перспективы россиян и объяснил их провал в начале войны

С началом российского вторжения в Украину прибыло много иностранцев, в том числе военных с опытом, которые тем или иным образом помогают нашей стране бороться с захватчиком. Одним из таких является подполковник в отставке Специальных сил США Пэрри Блэкберн. В Америке он известен в военных кругах, поскольку Блэкберн был одним из 12 членов команды Сил спецопераций, первым высадившимся в Афганистане после теракта 11 сентября 2001 года. Об их героической операции и участии в войне против "Талибана" сняли фильм "Кавалерия" (12 Strong).

С подполковником Пэрри Блэкберном мы встречаемся в Киеве, где он находится вместе с миссией своей некоммерческой организации AfgFree, помогающей доставлять необходимую помощь в регионы, где проходят боевые действия. Также Перри помогает нарабатывать методики обучения бойцов территориальной обороны и передает украинским защитникам свой опыт, полученный в горячих точках. Мы начали наш разговор с Афганистана.

Перри Блэкберн был одним из 12 спецназовцев, которые первыми высадились в Афганистане после теракта 11 сентября.

Вывод войск США из Афганистана был ошибкой

- В прошлом году войска США покинули территорию Афганистана, передав власть "Талибану". Что вы почувствовали, учитывая, что 20 лет назад вы воевали как раз против талибов?

– Откровенно? Мне было плохо. До этого мы уже видели аналогичную ситуацию в Ираке – мы годами воевали, а потом вывели оттуда войска. Все участвовавшие в операциях на территории Ирака, Афганистана понимали, что выводить войска тогда (в 2021 году) — неподходящее время. Должно вырасти целое поколение, которое бы не жило раньше при талибах. К сожалению, этого не произошло.

Когда американские войска вышли, то власть перешла к "Талибану". А дальше произошло то, что видит сейчас весь мир, — Афганистан откатился на 20 лет назад: женщинам запрещено получать образование, мужчины вынуждены воевать или становиться членами бандформирований. Мы видим казни, издевательства, права человека не соблюдаются.

В прошлом году я создал неправительственную организацию AfgFree, которая занималась эвакуацией сотрудничавших с американцами и кому грозила расправа — переводчики, журналисты, партнеры, которые были там. Наша организация приложила все усилия для того, чтобы вывезти их оттуда, найти жилье и так далее.

– Как изменился Афганистан за 20 лет, по вашему мнению? Почему США не удалось построить там крепкое государство во главе с теми, с кем сотрудничал Запад?

– Я думаю, что нам удалось построить сильное государство. Нам удалось передать народу (не власти) Афганистану идеи свободы. Это американизм, то, что нам нравится в Америке, мы показали им возможности. Многие женщины за это время получили образование, мужчин привлекали в органы власти и местную политику. Свобода начала расширяться. Это действительно было, но к большому сожалению, не произошла смена поколений и это изменение сознания не успело закрепиться.

"Старое" поколение, которое было у власти в Афганистане, очень боялось "Талибана". Они видели, что талибы творили несколько десятилетий назад, потому очень боялись.

– Каким будет будущее Афганистана под "Талибаном"?

– Гражданская война будет продолжаться. Местные главари и полевые командиры будут бороться между собой. Женщины снова упустят возможность получать образование, снова будут покорены и будут носить бурки.

Мужчины тоже не будут получать образование, будут искать какие-либо возможности для заработка денег, в частности криминалом. Весь прогресс, достигнутый за последние 20 лет, будет уничтожен.

россия допустила роковую ошибку, ожидая легкой прогулки по Киеву

- 24 февраля российские войска без предупреждения вторглись в нашу страну, но, несмотря на прогнозы западных разведок и экспертов, захватить Киев за 3 дня им не удалось. Почему это произошло? В чем причина такого расхождения между прогнозами и реальностью?

– Еще до вторжения я говорил, что россия не сможет захватить Украину за 7 дней. Многие так называемые "эксперты" ошибались и в отношении Ирака, и в отношении Афганистана. Еще со времен "холодной войны" мы знаем тактику, которой воюют россияне.

А еще я знаю украинцев. Мы говорили, что для победы в этом сражении Украине необходима поддержка. Сейчас мы можем сказать, что первые атаки россиян были успешными, однако украинцы сумели остановить их. Украинский народ объединился! Очень важно, что люди поняли, что они могут сражаться и побеждать. Следует отметить, что большую роль в объединении нации и поднятии духа всего народа сыграли поведение и действия президента Владимира Зеленского.

Сейчас весь мир должен собраться и предоставить Украине все ресурсы для защиты от россии. Я уверен, что сейчас самое лучшее время для уничтожения тирании и победы над россией.

Перри Блэкберн с известными украинскими марками "русский военный корабль..."

Еще перед Олимпийскими играми все знали, что пути будут нападать на Украину. Однако мы видим, что правительства стран мира слишком медленные. Уже прошло три месяца горячей фазы войны, а мы до сих пор видим страны, которые "не хотят провоцировать россию". Хотя о каких провокациях идет речь, если это уже произошло — россия уже вторглась в Украину.

И пока мы видим торможение со стороны правительств стран мира, есть много таких организаций, как AfgFree, которые играют большую роль в помощи Украине. Со временем история покажет, что правительства (тормозящие помощь Украине – Ред.) были на темной стороне и играли на руку агрессору.

– Почему, по вашему мнению, россия полностью провалила наступление с севера и операцию по захвату Киева?

- Пожалуй, они пытались наступать сразу со многих флангов, а на это не хватило сил. Если взять три основные причины – проблемы с логистикой, проблемы с командованием и недооценка украинцев. Они действительно думали, что это будет для них легкая прогулка и без лишней мороки захватят Киев. И это была их роковая ошибка. Сопротивление украинских защитников было гораздо сильнее, чем они того ожидали.

Сейчас на востоке мы видим, что они сменили тактику — накопили много сил и наступают медленно, пытаясь продавить местами прям в лобовую. У них нет гибкости, наблюдаются проблемы с логистикой, поэтому они не могут быстро наступать. Украина должна использовать их слабости.

Весь мир с восхищением наблюдает, как воюет украинская армия

– Почти во всех освобожденных городах, находившихся под временной оккупацией россии, находят факты бесчеловечного обращения россиян с местным населением. Массовые убийства, расстрелы, изнасилования, пытки. В чем, по-вашему, причина такого поведения российских военных?

– (длинная пауза) Я до сих пор не могу найти для себя ответа – как физически возможно такое отношение одних людей к другим. Хотя подобные элементы я наблюдал в арабских странах, когда одни люди отрезали другим части тела.

В Америке в рамках подготовки военных мы готовимся к разным ситуациям. В том числе прежде, как вести себя с гражданским населением. Дети, женщины и так далее. Если командование допустило случаи изнасилования или издевательства, их за это наказывают. Я не уверен, что у российской армии есть такие тренинги и наказания.

На мой взгляд, военные преступления, которые мы видели в Буче, Мариуполе, Бородянке и всех других городах Украины, — это повод для рассмотрения дела в Гааге. Это поможет показать всему миру, что происходит в Украине, и остановить это. Все нации мира должны объединиться против россии и сделать так, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

Помощь это не только боеприпасы и гуманитарка, но и расследование преступлений оккупантов. Мир должен провести судебный процесс над путиным, даже если он физически не будет присутствовать.

– Вы реально верите в возможность трибунала над президентом рф?

– Конечно! Мир молчал в 2008, затем в 2014, молчать сейчас мир не имеет никакого права. В настоящее время лучшее время для расследования военных преступлений россиян.

– В Украине, если говорить откровенно, в перспективу Гааги над путиным не верят. Скорее верят, что он должен умереть.

- У вас в Украине новое поколение – молодой президент, новые крутые военные руководители. Вспомним, о чем мы говорили относительно Афганистана — должно вырасти новое поколение. Это касается всех областей. Вы — новое поколение, мыслящее иначе, динамичнее, современнее. россия видит в этом угрозу.

- Например, главе украинской разведки 36 лет, всем российским военным руководителям далеко за 50.

- Именно так! Когда я работаю с украинскими военными, сразу вижу — они тренировались с россиянами или они уже учились по новым методикам. Новое поколение ваших военных готовится по более современным технологиям, оно способно брать инициативу в свои руки и принимать решения непосредственно на поле боя. В этом большое отличие между российской армией и украинской.

- Какой мотив был у путина, когда он наградил званием "гвардейской" именно те части, которые не добились никакого успеха на поле боя, но были причастны к военным преступлениям в Буче, Ирпене, Гостомеле и других городах Киевщины?

– Это просто пропаганда – чтобы показать, что им (военным рф – ред.) за эти преступления ничего не будет, а если будут выполнять приказы, то даже получат какие-то звания и медальки.

- россия годами поддерживала образ "второй армии мира". В Украине этот миф явно сломался. Почему армия рф находится в таком плачевном состоянии?

– Они до сих пор используют тактику Второй мировой войны. Например, США много где проводили военные операции, поэтому имеют достаточно опыта, полученного в разных условиях. Мы учились на своих ошибках, совершенствовались и затем передавали свои знания и умения военным из стран-партнеров.

- Есть популярный мем в Украине: Если россия — "вторая" армия мира и получает здесь такую взбучку, то кто же тогда первая (армия)?

- Украина! Все верно! (улыбается)

Пэрри Блэкбэрн во время интервью

– Как оцениваете тактику украинского Генштаба? Каковы главные причины успешного противостояния ВСУ российским агрессорам, кроме, конечно, помощи оружием и разведданными со стороны Запада?

– Большую роль в этой войне играют люди – они понимают, за что воюют и верят в то, что делают. Украинцы умело маневрируют и используют нетривиальную тактику. В то время как противник пытается воевать по старым советским лекалам. Это играет немаловажную роль.

Украинцы вовлекают в подготовку иностранцев, готовы креативить на поле боя. Россияне этого не умеют и на начальном этапе однозначно не были готовы к тем нестандартным решениям, которые демонстрировали ВСУ. Весь мир с восхищением наблюдает за тем, как воюет украинская армия.

Также, я считаю, президент Зеленский сыграл немаловажную роль. Он сменил динамику этой войны, медийно переиграл своего оппонента. Если сравнивать с Афганистаном, где президент Ашраф Гани уехал из страны, то мы видим, что Зеленский остался, возглавил сопротивление и дал людям надежду. Это очень важный момент в этой войне, на мой взгляд.

– Как можно объяснить тот факт, что начальник Генштаба рф Валерий Герасимов вынужден ездить фактически на линию фронта, как это было в Изюме, где его чуть не убили? Наш Залужный в то же время руководит войсками из Киева.

– Если они (россияне) отправляют главу Генштаба на передовую, то это значит, что они не доверяют той информации, которую получают на местах. В украинской армии мы наблюдаем высокий уровень доверия между руководством и подчиненными. Вот вам и два разных подхода.

НАТО и ООН продемонстрировали свою неэффективность

– Блок НАТО создавался, прежде всего, с целью противостояния угрозе со стороны СССР, а затем россии. Как так получилось, что Украина ценой собственной крови сдерживает россию, а блок НАТО, по сути, стоит в стороне? Можно ли считать, что НАТО не выполнило свою функцию?

- Руководство НАТО боится россии, путин их запугал. Мы видим, что нынешние руководители Альянса не являются лидерами. При всем уважении война показала, что они (руководители НАТО) являются только менеджерами, но точно не лидерами. Сейчас весь мир смотрит на них и на Зеленского – всем понятно, где настоящий лидер, а где просто "чинуша".

Очевидно, что для ускорения помощи со стороны стран НАТО нужно еще что-нибудь произойти. Сейчас темпы поставок вооружения для ВСУ недостаточны.

- Война против Украины в очередной раз продемонстрировала, что декларациями войну и убийства не остановишь. Какими методами и институтами в современных реалиях можно обеспечить безопасность в мире? Очевидно, что ООН не может справиться с угрозой, тем более что агрессором выступает постоянный член Совбеза ООН…

- Весь мир увидел, что ООН, НАТО и другие организации неэффективны. По-моему, ситуация может измениться, если, например, появится пусть небольшая, но эффективная международная организация.

- Борис Джонсон (британский премьер — ред.) предлагает Украине основать новую организацию вместе с Польшей, странами Балтии. Вам не кажется, что в будущем вырастет роль таких региональных союзов?

– Такой союз возможен. Если у стран есть общие интересы, взгляды на будущее. В первую очередь, речь пойдет о безопасности, бизнес-составляющей и жажде роста. Мы уже наблюдаем увеличение роли региональных лидеров и региональных союзов, далее такие объединения будут укрупняться.

путин не может признать поражение, но еще может сохранить лицо

- Разгромной победы, на которую рассчитывала Москва, одержать не удалось. Зачем Кремль затягивает войну? Учитывая, что в Украину каждый день поступает новое западное оружие?

– Они не могут признать поражение. Сейчас хороший момент, чтобы кто-нибудь из советников путина или его приближенных лиц подсказал ему закончить войну. Объявить о какой-то победе, сделать вид, что россия достигла целей этой безумной "спецоперации". А потом сосредоточиться на сотрудничестве с Китаем в вопросах нефти, газа и всего прочего, сместив фокус от украинского вопроса. Такой сценарий поможет путину сохранить лицо.

– Как будет вести себя Запад?

– Как я уже говорил, история расставит все на свои места и продемонстрирует, кто был на правильной стороне, а кто своим молчанием помог диктатору развязать кровавую войну в демократической и независимой стране. И военные преступления, которые мы видели в Мариуполе, Изюме, Буче, Ирпене, тоже будут свидетельством этой ошибки западных лидеров. По сути, аналогичная ситуация была перед Второй мировой войной.

- Многие в Европе говорят о том, что после Украины путин пойдет дальше и нападет на следующую страну. Что скажете об этом?

– путин не победит Украину – вот что я скажу. Украина – это передовая, которая ценой жизней своих людей защищает всю Европу. Я очень критически отношусь к европейским лидерам, потому что они действительно не лидеры, а политиканы.

- Уже сейчас очевидно, что украинские войска, в том числе и ССО, стали самыми опытными в мире. Поможет ли этот боевой опыт и продемонстрированные умения стать Украине членом НАТО?

- Главный вопрос здесь – а вы хотите быть членами НАТО? Учитывая, что сам Альянс продемонстрировал импотенцию и никак не помог? Война в Украине уже формирует новый порядок, в котором ключевую роль будут играть региональные союзы, о чем мы уже упоминали.

Украине не обязательно нужно быть членом НАТО, если у вас будет серьезная гарантия безопасности от нескольких стран на случай военной агрессии. Что касается НАТО — если вы демократическая страна и на вас напало государство во главе с диктатором, то НАТО и так может помочь вам. Это вопрос ценностей и принципов, а не только членства в НАТО.

- Как оцениваете действия защитников Мариуполя, которые героически в течение более 80 дней в окружении давали отпор оккупантам?

– Это что-то невероятное с точки зрения военной тактики и результатов. Весь мир наблюдал за этим. Мне кажется, что тот героизм, который демонстрируют ваши защитники, заставляет много неправительственных организаций, таких как AfgFree, быть сейчас здесь и помогать вам бороться с россиянами.

Блэкберн помогает нарабатывать методики обучения бойцов ТРО и передает собственный опыт.

- По вашим оценкам, много ли таких организаций нам помогает?

– Очень много! Дело в том, что помощь Украине нужна прямо сейчас! Действительно, у россии много ресурсов, поэтому весь мир должен объединиться. И он уже объединяется. Моя организация занималась поставками медицины и помощи в Северодонецк, а оттуда эвакуировали людей. На самом деле, не только туда. И таких частных инициатив действительно много.

– Ваш прогноз: ленд-лиз и поставки современного оружия смогут изменить ситуацию на фронте?

- Лэнд-лиз – это лишь ограниченная помощь Украине. Я думаю, это должно быть нечто большее. Расхожее мнение, что ленд-лиз — единственный способ получить оружие и боеприпасы, хотя на самом деле это не так и нужно смотреть в разные стороны. Просто поймите: ленд-лиз – это неплохо, но это долго. Когда за дело берутся правительства, это всегда медленно продвигается. Частные инициативы могут помочь найти то, что нужно. Вертолеты, самолеты, и не только это.

Частные организации на практике справляются гораздо лучше, чем правительства. Они получили заявку от военных, нашли, быстро доставили и передали. Многие организации так завозили в Украину бронежилеты, защитную амуницию и так далее. Мы должны понимать, что в Украине война, каждая минута стоит чьей-то жизни. Мы не можем позволить себе терять это время.