Украина готовится не только к обороне: полковник спрогнозировал перелом в ходе войны

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин рассказал "Телеграфу", когда ожидать тотального освобождения наших территорий, включая Крым

Руководитель Главного управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что весной произойдут самые ожесточенные бои, после чего ВСУ пойдут в масштабное наступление. Пока же продолжаются тяжелые бои на Донецком и Луганском направлениях, о чем главком Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный говорил с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

О том, что происходит на фронтах и чего ожидать в обозримой перспективе, "Телеграфу" рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин.

"Ожидается усиление противостояния на самых опасных направлениях. В Донецкой области – это районы Бахмута, Авдеевки, Марьинки. В Луганской – Сватово и Кременная. Очень обострится ситуация на Запорожском направлении, где противник сосредоточил значительные силы и средства", – подчеркивает Влад Волошин.

По его словам, Украина готовится не только к обороне, но и к продолжению деоккупации всех своих территорий, включая Крым.

С конца января и примерно до середины марта будет высокая интенсивность боевых действий, особенно на Донбассе, прогнозирует полковник.

"Во-первых, за 9 лет войны мы убедились, что именно это время, в том числе благодаря погодным условиям (тяжелая военная техника отлично движется по промерзшей земле), нередко становилось чуть ли не наиболее "жарким" на фронте – в разные моменты противостояния. Во-вторых, в этот раз именно на указанный период выпадает окончание боевой слаженности мобилизованных осенью россиян, – поясняет эксперт. – Ими начнут забрасывать фронт. Но примерно к апрелю интенсивность боевых действий несколько спадет. Опять же, во многом из-за погодных условий (грязь, распутица, голая местность). Но в мае-июне, когда появится "зеленка" (зеленая растительность), земля высохнет, а резервы пополнятся, будет очередная волна обострения. И так всё лето. Такие себе волны войны – вверх-вниз, откатят-накатят".

Влад Волошин считает, что продолжится освобождение Херсонской области. По его словам, есть надежда до мая выйти к Азовскому морю, а также отбить у захватчиков ряд городов в Луганской области.

"Но бои будут ожесточенные, с серьезными потерями с обеих сторон. Россияне попытаются контратаковать на ряде направлений. Но массированное контрнаступление, в том числе со стороны Беларуси, вряд ли возможно. Мы же будем переигрывать врага, переломаем российскую армию, продолжив освобождение своих территорий", – уверен полковник.

Он обращает внимание, что наши западные партнеры заверили, что продолжат помогать Украине. А некоторые, как та же Франция, решаются, наконец, поставлять бронемашины и танки.

"Заявления в стиле "мир устал от войны в Украине и от Украины" – это российские информационно-психологические операции, пропаганда. Демократические государства четко дали понять, что будут с Украиной вплоть до нашей победы, которой, как мы не раз отмечали, является восстановление границ в международно признанных рамках – то есть, по состоянию на 1991 год. Ну, а Кремль, без сомнений, продолжит пытаться усадить нас за стол переговоров. Будет искать новые рычаги давления, выступать с новыми предложениям, манипулируя этим на международной арене. Подключая лидеров Турции, Франции, которые хотели бы "быстрого мира", что не равняется миру справедливому, на который готова Украина. Впрочем, те же Франция и Турция продолжают при этом помогать нам. А их лидеры, судя по последним заявлениям, также поняли важность именно справедливого мира", – подчеркивает Влад Волошин.

Он прогнозирует, что ближе к концу лета произойдет окончательный перелом в пользу Украины в противостоянии с россией. После чего начнется тотальное освобождение наших территорий.

"Но до окончания войны даже тогда будет еще далеко, – акцентирует полковник. – Нам нужно ведь не только победить врага на поле боя, но и сделать так, чтобы россияне более никогда не были способны на повторение подобной агрессии. А это уже глобальная, многоуровневая работа. И всё же нет сомнений, что мы не просто выстоим, но и победим, закрепив успех таким соглашением, которое окончательно вырвет у агрессора клыки и когти".