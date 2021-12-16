Коррупция, кредиты и кризис имени Ахметова — что стало причиной миллиардных убытков госкомпании "Укрэнерго"

"Укрэнерго" получило 3 миллиарда гривен убытков за 3 месяца — что стало тому причиной

Энергетический кризис, связанный с высокими ценами на уголь, его нехваткой на украинских ТЭС и возможными веерными отключениями в украинских городах, ударил не только по жителям страны.

Одним из возможных пострадавших от него стало ЧАО «Укрэнерго», принадлежащее Министерству энергетики Украины. "Телеграф" разбирался, почему так случилось и нет ли здесь коррупционного шлейфа, ведь все убытки и долги госпредприятий ложатся на плечи налогоплательщиков, а значит — каждого гражданина Украины.

Убыток снизился в 10 раз

Как сообщила "Экономическая правда", в НЭК «Укрэнерго» отчитались о деятельности компании за 9 месяцев 2021 года, согласно которому убыток предприятия составил порядка 2,7 млрд грн. Как ни странно, это можно было бы назвать хорошим результатом, ведь за 9 месяцев 2020 года убыток предприятия составил 28,5 млрд грн, а в целом за прошлый год «Укрэнерго» сработало в убыток на 26 млрд грн.

Вместе с тем первое полугодие 2021 года принесло «Укрэнерго» прибыль в 306 миллионов, зато работа в июле-сентябре стала убыточной — предприятие потратило на 3 миллиарда гривен больше, чем заработало.

Как гласят данные финотчета «Укрэнерго», убыток 3-го квартала объясняется падением доходов предприятия на 1,4 млрд грн, и одновременным ростом расходов на 1,67 млрд грн больше плановых показателей.

Но что послужило причиной такого резкого ухудшения финансовых показателей предприятия?

"Привет" от Ахметова

Уже в июне-июле на украинском энергетическом рынке разгорелся кризис, выразившийся в резком падении цен на электроэнергию и снижении ее производства ТЭС, принадлежащими самому богатому украинцу Ринату Ахметову.

НКРЭКУ прямо обвинила ДТЭК Ахметова в искусственном создании кризиса и скрытый конфликт между Нацкомиссией и предприятием перешел в публичную плоскость.

С тех пор столкновения между ними приняли систематический характер, и последним ярким примером тому стал конфликт вокруг импорта белорусской электроэнергии, который ДТЭК всячески стремился запретить.

Не исключено, что падение доходов предприятия на 1,4 млрд грн меньше запланированного по итогам 3-го квартала, стало отголоском летнего энергетического кризиса, сопровождавшегося резким падением цен на электроэнергию.

Коррупция на сотни миллионов или миллиарды гривен

Второй вероятной причиной убыточности «Укрэнерго» может стать возможная коррупционная составляющая – при плане в 9,5 млрд грн операционных расходов в 3-м квартале, предприятие потратило 11,6 млрд грн.

Чем вызван такой скачок расходов – непонятно, но интересно, что должностные лица предприятия фигурируют в расследованиях на нанесение убыток компании порядка 380 миллионов гривен. Этот убыток был получен из-за «помощи», оказанной работниками «Укрэнерго» для победы на тендере с более дорогой ценой другой компании.

По данным Цензор.нет, речь идет о строительстве подстанции «Креминская» в Луганской области.

Также правоохранители расследуют преступную деятельность группы должностных лиц «Укрэнерго» и различных фирм, осуществлявших хищение средств предприятия на тендерах, проводимым за счет средств НЭКа.

Не секрет, что серьезное влияние на процессы в энергетике имеет Офис президента. Исторически так сложилось, что на ряде госпредприятий есть "свои" для власти люди, которые помогают "делить" прибыль, оставляя государству лишь убытки.

К примеру, аналогичная схема активно работает в угольном секторе энергорынка на государственном предприятии "Центрэнерго". Если ранее СМИ называли "смотрящим" за предприятием бизнесмена из Донбасса Виталия Кропачева, то в последние годы его сменил другой донецкий бизнесмен Виталий Беляков. Эту информацию подтвердило сразу несколько наших собеседников в политикуме. Как считают СМИ, Беляков представляет интересы одиозного бизнесмена из Днепра Игоря Коломойского.

Берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда

Наконец, еще одним кандидатом на роль виноватого в убытках «Укрэнерго» в 3 квартале 2021 года может быть кредитная политика предприятия.

Так, если в 2020 году «Укрэнерго» взяло в долг 3,1 млрд грн, то в 2021 году этот показатель составил 23,5 млрд грн, причем 10,25 млрд грн из них НЭК взял уже в январе.

Еще более разительно выглядит разница в возвращении кредитов – если в 2020 году это были 428,5 млн грн, то за 9 месяцев 2021 года – 15 млрд грн, причем почти все эти средства, 12,9 млрд грн, предприятие вернуло именно в 3-м квартале текущего года.

При этом уже в ноябре «Укрэнерго» продала своих еврооблигаций еще на 825 миллионов долларов под гарантии государства, и еще может получить 1,2 млрд грн также под госгарантии в 2022 году на строительство 8 подстанций.

"Телеграф" продолжит следить за ситуацией на энергорынке в поисках ответа, почему госкомпании даже в таких выгодных сферах как энергетика умудряются оставаться убыточными, в то время как частные предприятия стабильно зарабатывают.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что роста тарифов на свет зимой не будет, а вот веерных отключений избежать не удастся. Все это происходит на фоне проблем с поставками газа и перспективы полного отказа России от транспортировки газа в ЕС через Украину. Как известно, "Газпром" запускает газопровод "Северный поток-2", который может сделать украинскую ГТС ненужной, а виртуальный реверс российского газа из Евросоюза затруднительным.