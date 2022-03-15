В Украине отменят часть налогов для бизнеса: подробности
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Также вводится дерегулирование бизнеса.
Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на вторник, 15 марта, заявил о начале налоговой реформы в Украине. Из-за войны для всех бизнесменов введут упрощенный учет, а уплату единого налога для ФОПов 1 и 2 групп сделают добровольной.
Об этом говорилось в ежедневном видеообращении Зеленского.
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Так, для предпринимателей будут введены упрощенный учет и еще несколько нововведений, которые существенно облегчат жизнь в период военного положения в стране.
"Вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса ставим добровольную уплату единого налога. То есть, если можете — платите, не можете — нет вопросов", — заявил Зеленский
Также на время вводится максимальная дерегуляция бизнеса в Украине.
"Отменяем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально. Чтобы города оживали", — добавил президент Украины.
Зеленский отметил, что условие для бизнесменов сейчас только одно — необходимо обеспечить нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона. Это только начальные два шага нашей налоговой реформы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что правительство Украины не будет начислять штрафы за просроченную коммуналку в период военного вторжения россии. А Минздрав Украины снял ограничения для аптек на продажу препаратов, которые раньше издавались только по рецепту врача. Исключением остаются только наркотические и психотропные вещества.
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