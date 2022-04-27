Доллар резко подорожал на черном рынке: курс валют в Украине

Подорожали многие иностранные валюты, исключая рубль

Рост стоимости иностранной валюты на черном рынке продолжается — за последние сутки доллар и евро взлетели в цене.

Согласно данным сайта Минфин, доллар прибавил значительно. Курс USD на черном рынке выглядит так: покупка 32,99 грн (+44 копейки от 26.04), продажа 33,5 грн (+70 коп).

Что касается евро, то покупка на черном рынке 35,85 грн (+20 коп), продажа 36,5 (+45 коп). Выросли в цене также злотый и британский фунт стерлингов, в то время как российский рубль все дешевеет.

Ситуация по валюте на черном рынке в таблице:

Курс валют в Украине на 27 апреля - НБУ и черный рынок

В банках курс доллара ориентируется на официальную, замороженную стоимость, а евро дешевле чем на черном рынке. У части банков разнятся стоимости валют при наличном и безналичном обороте.

Курс доллара в банках

Курс евро в банках

Ранее эксперты в комментарии "Телеграфу" отмечали, что рынок валюты сейчас "сжимается" — доллары предпочитают не тратить и импортеры не ввозят многие товары.

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Ситуация может измениться уже летом, если война затянется — возможны несколько сценариев, включая девальвацию гривны и обратный процесс из-за повышения внутреннего спроса на обычные товары потребления.