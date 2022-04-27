Долар різко подорожчав на чорному ринку: курс валют в Україні

Вартість зросла в багатьох іноземних валют, окрім рубля

Зростання вартості іноземної валюти на чорному ринку продовжується — за останню добу долар та євро злетіли в ціні.

За даними сайту Мінфін, долар значно додав. Курс USD на чорному ринку виглядає так: покупка 32,99 грн (+44 копійки від 26.04), продаж 33,5 грн (+70 коп).

Щодо євро, то покупка на чорному ринку 35,85 грн (+20 коп), продаж 36,5 (+45 коп). Зросли в ціні також злотий і британський фунт стерлінгів, тоді як російський рубль дешевшає.

Ситуація щодо валюти на чорному ринку в таблиці:

Курс валют в Україні на 27 квітня — НБУ та чорний ринок

У банках курс долара орієнтується на офіційну, заморожену вартість, а євро дешевше, ніж на чорному ринку. У частини банків відрізняються вартості валют при готівковому та безготівковому обігу.

Курс долара у банках

Курс євро у банках

Раніше експерти в коментарі "Телеграфу" зазначали, що ринок валюти зараз "стискається" — долари вважають за краще не витрачати і імпортери не ввозять багато товарів.

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Ситуація може змінитися вже влітку, якщо війна затягнеться — можливі кілька сценаріїв, включно з девальвацією гривні та зворотним процесом через підвищення внутрішнього попиту на звичайні товари споживання.