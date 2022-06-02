Будет ли дополнительный выходной из-за Троицы? НБУ озвучил график работы банков

Распоряжение действует на все украинские финансовые учреждения

Троица является важным христианским и одновременно государственным праздником, который всегда приходится на воскресенье, а, значит, подразумевает перенос выходного на понедельник. Однако не в 2022 году, решили в Национальном Банке Украины, основываясь на нынешней ситуации из-за полномасштабной войны в стране.

Подробнее о том, чего ожидать от работы банков 13 июня, рассказали в пресс-службе НБУ, информирует "Телеграф".

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Финансисты напомнили, что военное положение, действие которого недавно было продлено практически до конца лета, позволяет не переносить выходные из-за праздников на будни.

Таким образом выходным (и одновременно праздничным) днем на Троицу будет только воскресенье, 12 июня.

Понедельник, 13 июня, будет рабочим, а, значит, все финансовые учреждения Украины, которые имеют такую возможность, должны работать по традиционному для себя графику.

Также продолжит функционировать и система электронных платежей. Стоит лишь отметить, что межбанковские переводы в этот уик-энд будут осуществляться с 11 по 13 июня включительно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, о том, какими "старыми новыми" правилами порадовали украинцев самые популярные банки с 1 июня.

Также мы писали о том, по каким причинам финучреждение может заблокировать карту клиента. Наиболее частых вариантов такого развития событий всего пять.