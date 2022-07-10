Класть деньги на депозит стало выгоднее: список банков

Украинские банки пытаются привлечь новых клиентов

Ряд украинских банков, завершивших "кредитные каникулы", пытаются привлечь новые притоки средств в банковскую систему. Один из показателей стабильности банка – это его пакет депозитов.

Следовательно, несмотря на спад в экономике из-за войны с россией, ряд банков увеличил депозитные ставки.

Ставки по гривневым вкладам выросли в семи крупных украинских банках, сообщает портал TodayUA.

Следует отметить, что максимальная доходность по годовым депозитам в национальной валюте все же снизилась на 1,5% до 14% годовых, но отдельные банки смогли пойти на повышение ставок по отдельным видам депозитов.

Речь идет о крупных розничных банках с портфелем депозитов физических лиц свыше 2 млрд грн.

Ставки по депозитам на все сроки выросли в пяти банках Украины:

А-банк увеличил ставки на 1,5%. 6-месячные депозиты здесь предусматривают 9,5% годовых, 3-месячные – 9%.

В Укргазбанке депозиты на 9 и 12 месяцев повысились на 5,5% — до 12% годовых. По сбережениям на 3 и 6 месяцев банк повысил годовые ставки еще больше – на 6% и 5,58% – до 11% и 11,5%.

Банк Львов увеличил ставки по депозитам на все сроки на 3% годовых. Самые выгодные годовые сбережения предлагают доход в 12%.

В Укрэксимбанке сбережения на все сроки подорожали на 1%. Банк пообещал выплатить 8,25% годовых вкладов на 9 и 12 месяцев.

monobank увеличил ставки по вкладам на 6, 9 и 12 месяцев на 2% годовых — до 6%, 6,5% и 7% соответственно.

Кроме того, два финучреждения увеличили проценты только по коротким депозитам. Следовательно, Идея Банк повысил доходность по депозитам на 3 месяца и 6 месяцев — до 12,5% и 9,25% годовых соответственно. А 3-месячные вклады в Прокредит Банке увеличились на 2% — до 9% годовых.

Отдельно отметим, что государственный ПриватБанк по-прежнему обещает 6% по годовым депозитам.

Напомним, что часть украинских банков оставила льготные условия для должников определенных категорий. В том числе это коснется и военнослужащих.