Класти гроші на депозит стало вигідніше: список банків

Українські банки намагаються залучити нових клієнтів

Низка українських банків, які завершили "кредитні канікули", намагаються залучити нові притоки коштів до банківської системи. Один з показників стабільності банку — це його пакет депозитів.

Отже, не дивлячись на спад в економіці через війну з росією, низка банків збільшила депозитні ставки.

Ставки за гривневими вкладами зросли у семи великих українських банках, повідомляє портал TodayUA.

Слід зазначити, що максимальна прибутковість за річними депозитами у національній валюті все ж знизилася на 1,5 %, до 14% річних, але окремі банки змогли піти на підвищення ставок за окремими видами депозитів.

Йдеться про великі роздрібні банки з портфелем депозитів фізичних осіб понад 2 млрд грн.

Ставки за депозитами на всі терміни зросли у п'яти банках України:

А-банк збільшив ставки на 1,5%. 6-місячні депозити тут передбачають 9,5% річних, 3-місячні – 9%.

В Укргазбанку депозити на 9 та 12 місяців підвищилися на 5,5% — до 12% річних. За заощадженнями на 3 та 6 місяців банк підвищив річні ставки ще більше — на 6% та 5,58% — до 11% та 11,5%.

Банк Львів збільшив ставки за депозитами на всі терміни на 3% річних. Найвигідніші річні заощадження пропонують дохід у 12%.

В Укрексімбанк заощадження на всі терміни подорожчали на 1%. Банк пообіцяв виплатити 8,25% річних вкладів на 9 та 12 місяців.

monobank, збільшив ставки за вкладами на 6, 9 та 12 місяців на 2% річних — до 6%, 6,5% та 7% відповідно.

Крім того, дві фінустанови збільшили відсотки лише за короткими депозитами. Відтак, Ідея Банк підвищив дохідність за депозитами на 3 місяці та 6 місяців — до 12,5% та 9,25% річних відповідно. А 3-місячні вклади у Прокредит Банку збільшились на 2% — до 9% річних.

Окремо зазначимо, що державний ПриватБанк, як і раніше, обіцяє 6% за річними депозитами.

Нагадаємо, що частина українських банків залишила пільгові умови для боржників певних категорій. У тому числі це торкнеться і військовослужбовців.