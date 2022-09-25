Нехватка наличных и не только: Фурса рассказал, что вызывает качели с курсом доллара в Украине

Объявленная страной-агрессором мобилизация имела кратковременное влияние на курс доллара

В Украине курс доллара на черном рынке в последнюю неделю демонстрировал скачки — один из них спровоцировала объявленная российскими властями мобилизация, однако повышение ценника на американскую валюту до 45 гривен было кратковременным и в ближайшее время не повторится. Об этом в комментарии "24 канала" сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По словам эксперта, мобилизация в стране-агрессоре спровоцировала панические настроения в обществе, поэтому на черном рынке курс доллара спекулятивно "разогнали".

"В один момент с 41,5 курс дошел до 45 гривны за доллар. Но это длилось всего полдня, а затем курс гривны пошел на убыль. Сейчас он ниже 43 гривны за доллар", — отметил Фурса.

Он добавил, что общая проблема последних нескольких недель, провоцирующая рост доллара, — это дефицит валюты в обменниках. Это связано с техническими проблемами поставок наличных в Украину и сейчас это решить сложно. Не менее важным фактором, который давит на доллар, являются и настроения украинцев, ведь валютный рынок это более психологическая история.

"Мы последние полгода живем в эмоциональных качелях. И НБУ просил убрать табло из обменников, именно для того, чтобы снизить давление на украинцев", — отметил Фурса, добавив, что чем больше украинцы скупают валюту, тем больше двигается вверх курс.

Относительно факторов сдерживания падения гривны Сергей Фурса отметил, что это помощь западных партнеров и зерновое соглашение, которое увеличило экспортную выручку Украины. А вот падение может спровоцировать война, приводящая к оттоку капитала.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким образом можно накопить доллары во время войны и тем самым помочь экономике страны выстоять.