Брак готівки і не тільки: Фурса розповів, що викликає гойдалки з курсом долара в Україні

Оголошена країною-агресором мобілізація мала короткотривалий влив на курс долара

В Україні курс долара на чорному ринку останній тиждень демонстрував стрибки — один з них спровокувала оголошена російською владою мобілізація, однак підвищення цінника на американську валюту до 45 гривень було короткочасним і найближчим часом не повториться. Про це у коментарі "24 каналу" повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

За словами експерта, мобілізація у країні-агресорі спровокувала панічні настрої у суспільстві, тому на чорному ринку курс долара спекулятивно "розігнали".

"В один момент з 41,5 курс дійшов до 45 гривні за долар. Але це тривало лише пів дня, а потім курс гривні пішов на спад. Наразі він нижче 43 гривні за долар", — зазначив Фурса.

Він додав, що загальна проблема останніх кількох тижнів, яка провокує зростання долара, — це дефіцит валюти в обмінниках. Це пов'язано з технічними проблеми постачань готівки в Україну і наразі це вирішити важко. Не менш важливим фактором, який тисне на долар, є й настрої українців, адже валютний ринок — це більш психологічна історія.

"Ми останні півроку живемо в емоційних гойдалках. І НБУ просив прибрати табло з обмінників, саме для того, щоб зменшити тиск на українців", – зазначив Фурса, додавши, що чим більше українці скуповують валюту, тим більше рухається нагору курс.

Щодо факторів стримування падіння гривні, Сергій Фурса зазначив, що це допомога західних партнерів та зернова угода, яка збільшила експортну виручку України. А от падіння може спровокувати війна, яка призводить до відтоку капіталу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином можна накопичити долари під час війни і тим самим допомогти економіці країни вистояти.