Украине не хватает угля накануне зимы – возможна остановка экспорта электроэнергии

Из-за разницы цен на уголь в Украине и за рубежом, а также действий ДТЭК Ахметова, на складах ТЭС не хватает угля

Каждый год Украина сталкивается с проблемой накопления угля на складах перед осенне-зимним периодом (ОЗП). Не обошла она украинскую энергосистему и в этом году.

Эта проблема стала дополнением к увеличению аварийных ремонтов энергоблоков ТЭС из-за нехватки денег для их подготовки к зиме.

Результатом дефицита угля может стать запрет правительством экспорта электроэнергии, который приносит Украине валютную выручку и помогает стабилизировать финансовое состояние экономики во время войны.

Откуда берется уголь

По состоянию на начало октября на складах тепловых электростанций, по плану Минэнерго, должно было быть накоплено более 2 млн тонн угля.

Но по данным Телеграфа, на 2 октября на складах генерирующих компаний (ГК ТЭС) было всего 1470 тыс. тонн угля. За два дня до этого этот показатель составлял 1522 тыс. тонн угля.

Это свидетельствует о том, что склады начинают срабатываться – энергосистема потребляет больше топлива, чем компании успевают завезти на склады.

Крупнейшим производителем энергетического угля в стране является энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова. Холдинг добывает более 80% этого ресурса. Он же оперирует большинством ТЭС: 8 из 12.

Также уголь добывают государственные шахты. Правда, четверть из них, по информации Минэнерго, остались на временно оккупированной территории. Они также имеют вертикальную интеграцию. Предполагается, что весь их объем покупает государственная генерация Центрэнерго, оперирующая тремя ТЭС.

Также Украина импортирует уголь. Так, Австралия пообещала поставить Украине около 100 тыс. тонн угля в качестве гуманитарной помощи. Но президент Владимир Зеленский пообещал продать такой же объем Польше в качестве поддержки.

Следует отметить, что генерирующие компании сейчас не очень заинтересованы покупать уголь за границей из-за его высокой стоимости. Мировая цена угля после нападения рф на Украину уже несколько раз пробивала отметку в $400 за тонну. В Украине правительство обязало госшахты продавать уголь по $100 за тонну.

При этом в Украине хватает собственной добычи для работы ТЭС. Почему генерирующие компании не запасают его на складах?

ДТЭК не хочет замораживать деньги в угле

Первая причина состоит в том, что ДТЭК, как частная компания, не заинтересована делать большие запасы угля. Деньги на его добычу тратятся, но вернутся они только тогда, когда ТЭС произведут электроэнергию и придадут ее.

Таким образом, намного выгоднее продать уголь частным предприятиям. В первую очередь – металлургическим, включая родственный холдинг Метинвест, где 75% акций принадлежит Ахметову, еще 25% – Вадиму Новинскому.

К этому также подталкивают низкие цены на электроэнергию по сравнению с соседними странами. С начала войны цены на этот ресурс в Украине упали из-за сокращения потребления промышленными предприятиями. С начала октября цены в Украине составляют около 90 евро за МВт-ч, а в Румынии, Словакии и Венгрии – более 200 евро.

Ранее ДТЭК не плохо зарабатывал на экспорте электроэнергии в Европу. Но в августе на рынок вышел новый игрок с административным ресурсом — государственный трейдер "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ).

Если до этого ДТЭК был крупнейшим экспортером электроэнергии по всем направлениям в страны ЕС, то теперь им стала ЭКУ. Она выкупает половину сечения для экспорта на аукционах, проводимых НЭК Укрэнерго. Последней каплей стало то, что с начала октября ЭКУ выиграло на аукционе половину мощности экспорта в Польшу, где ранее ДТЭК был абсолютным монополистом.

Дело в том, что при экспорте в Польшу используется линия электропередачи Добротворская ТЭС – Замость. По правилам, любой игрок может купить электроэнергию на рынке и продавать ее в Польшу. Но физически этот ресурс производит Добротворская ТЭС, принадлежащая ДТЭК.

Проблема с государственными шахтами

Как упоминалось ранее, государственные шахты, находящиеся в подчинении Минэнерго, должны продавать уголь дешевле мировых цен. Предполагается, что основным их покупателем станет госгенерация Центрэнерго.

Из-за нехватки денег у этой компании еще в июле правительство обязало НЭК Укрэнерго профинансировать закупку угля для госгенерации на 2,5 млрд грн из своего тарифа на передачу.

Впрочем, наличие спроса на уголь со стороны частных компаний стимулирует госшахты продавать его им. У них можно получить цену гораздо больше установленной Минэнерго – 3500 грн за тонну.

На дефицит угля также влияет наличие его экспорта из Украины. Дело в том, что еще в июне правительство своим постановлением №666 запретило экспорт природного газа, мазута и энергетического угля. Но пока не запрещен экспорт коксующегося угля, используемого металлургическими предприятиями.

Проблема в том, что отдельные марки энергетического и коксующегося угля взаимозаменяемы. Поэтому часть отечественной добычи продается за границу. По информации СМИ, правительство 7 октября запретило экспорт коксующегося угля. Но решение пока не было опубликовано.

Последствия: прекращение экспорта

На фоне остановки оккупантами крупнейшей в Европе Запорожской АЭС и ракетных ударов по энергетической инфраструктуре недостаточное количество угля на складах ТЭС может стать проблемой. Самое очевидное решение для его преодоления – остановка экспорта электроэнергии в Европу. По данным Телеграфа, Минэнерго может принять такое решение уже в октябре.

Сегодня экспорт электроэнергии, благодаря разнице цен в Украине и Европе, является одним из крупнейших источников валютной выручки для экономики страны. Его остановка будет означать усиление давления на курс национальной валюты и инфляцию. Также это приведет к увеличению дефицита средств у генерирующих компаний. В первую очередь – у государственного Энергоатома.