Курс доллара может пойти на убыль: эксперт назвал единственное условие

Ситуация с курсом доллара будет зависеть от помощи западных партнеров

Американская валюта на черном рынке последние несколько недель колебалась в цене, однако на утро воскресенья, 9 октября, зафиксировалась на отметке в 41 гривну. Эксперты говорят, что стабилизацию наличного доллара в Украине можно ожидать до конца текущего года, но есть одно условие.

Как передает "Апостроф", об этом заявил эксперт "CASE Украина" Евгений Дубогрыз. По его прогнозу до конца 2022 года доллар может закрепиться на уровне 41-41,5 грн за условную единицу.

"Для обеспечения стабильности валютного рынка нужно, чтобы Украина получала от союзников не менее 4,5 миллиарда долларов в месяц. В случае, если помощь будет меньше, гривна будет ослабевать", — отметил он.

Дубогрыз добавил, что по состоянию на сегодняшний день украинское правительство договорилось о поступлении около 3 миллиардов в месяц, поэтому властям придется постараться, чтобы получить дополнительное финансирование. При этом эксперт не может сказать, на сколько может вырастить наличный доллар в Украине, если достаточной суммы помощи нашей стране получить не удастся.

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с курсом доллара в Украине до конца октября и кто будет за него теперь отвечать.