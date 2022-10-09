Курс долара може піти на спад: експерт назвав єдину умову

Ситуація з курсом долара залежатиме від допомоги західних партнерів

Американська валюта на чорному ринку останні кілька тижнів коливалася у ціні, однак станом на ранок неділі, 9 жовтня, зафіксувалася на позначці у 41 гривню. Експерти кажуть, що стабілізації готівкового долара в Україні можна очікувати до кінця поточного року, але є одна умова.

Як передає "Апостроф", про це заявив експерт "CASE Україна" Євген Дубогриз. За його прогнозом, до кінця 2022 року долар може закріпитися на рівні 41-41,5 грн за умовну одиницю.

"Для забезпечення стабільності валютного ринку потрібно, щоб Україна отримувала від союзників не менше 4,5 мільярда доларів на місяць. У випадку, якщо допомога буде меншою, гривня слабшатиме", — зазначив він.

Дубогриз додав, що станом на зараз український уряд домовився про надходження близько 3 мільярдів на місяць, тому владі доведеться постаратися, щоб отримати додаткове фінансування. При цьому експерт не може сказати, на скільки може зрости готівковий долар в Україні, якщо достатньої суми допомоги нашій країні отримати не вдасться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з курсом долара в Україні до кінця жовтня та хто за нього тепер відповідатиме.