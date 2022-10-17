Доллар в октябре еще может прыгнуть: названы основные причины

До конца месяца следует ожидать роста курса

Несмотря на кратковременные колебания иностранных валют на рынке из-за военных событий в Украине, курс оставался достаточно стабильным. Однако в октябре это может измениться, ведь есть два "черных лебедя", которые должны повлиять на экономическую ситуацию.

Об этом рассказал руководитель аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин для украинского издания "Realist.online". По его словам, до сих пор гривна оставалась стабильной благодаря двум факторам: Нацбанк продал около 400 млн долларов наличных, и аграрии сдают валюту, полученную от экспорта, в том числе и наличную. Однако в этом месяце ситуация может успеть измениться.

"На рост курса доллара в октябре могут повлиять два "черных лебедя": окончание срока трехмесячных валютных депозитов и события в банковском секторе. В конце октября может начаться массовое снятие наличной валюты с банковских депозитов, которую вкладчики купили в июле по льготному курсу (около 38 грн /доллар). Это приведет к ее дефициту и росту курса в обменниках более 42 грн/доллар. Более серьезная проблема – возможна национализация крупного банка с российским капиталом, о которой уже говорят. Пока непонятно, как она будет происходить и к каким последствиям приведет. Вероятность негативных событий невелика, но она есть", — прокомментировал аналитик.

Как сообщал "Телеграф" ранее, аналитик Андрей Гойлов рассказал, при каких условиях курс доллара до конца года может значительно вырасти. Всё зависит от Нацбанка.