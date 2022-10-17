Долар у жовтні ще може стрибнути: названо основні причини

До кінця місяця слід очікувати зростання курсу

Незважаючи на короткочасні коливання іноземних валют на ринку через воєнні події в Україні, курс залишався доволі стабільний. Однак, у жовтні це може змінитися, адже є два "чорні лебеді", які мають вплинути на економічну ситуацію.

Про це розповів керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Андрій Шевчишин для українського видання "Realist.online". За його словами, досі гривня залишалася стабільної завдяки двум факторам: Нацбанк продав близько 400 млн доларів готівки, та аграрії здають валюту, отриману від експорту, зокрема й готівкову. Проте, цього місяця ситуація може встигнути змінитися.

"На зростання курсу долара в жовтні можуть вплинути два "чорні лебеді": закінчення терміну тримісячних валютних депозитів та події у банківському секторі. Наприкінці жовтня може розпочатись масове зняття готівкової валюти з банківських депозитів, яку вкладники купили у липні за пільговим курсом (близько 38 грн/долар). Це призведе до її дефіциту та зростання курсу в обмінниках понад 42 грн/долар. Більш серйозна проблема – можлива націоналізація великого банку із російським капіталом, про яку вже говорять. Поки що незрозуміло, як вона відбуватиметься і до яких наслідків призведе. Імовірність негативних подій невелика, але вона є", — прокоментував аналітик.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, аналітик Андрій Гойлов розповів, за яких умов курс долара до кінця року може значно вирости. Усе залежить від Нацбанку.