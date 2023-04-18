Повышение налогов или печать денег: эксперты рассказали, найдут ли средства на доплаты военным

Экономист объяснил, почему сокращение зарплат топ-чиновников не поможет найти деньги на премии военным

Украинские нардепы предложили вернуть военнослужащим надбавку в размере 30 тысяч гривен вне зависимости от того, где они проходят службу и какие задания исполняют. Однако эксперты сомневаются, что необходимые для этого деньги удастся найти в бюджете.

Как объяснил "Телеграфу" инвестиционный банкир Сергей Фурса, для этих целей украинскому руководству необходимо где-то найти 120 миллиардов гривен, а предложенное сокращение зарплат топ-чиновникам позволит покрыть лишь 2% от этой суммы и то не факт, что их удастся получить.

"Зарплата работникам наблюдательных советов госкомпаний выплачивается не из госбюджета, а из бюджета этих компаний. Снижая их оклады, мы не только никоим образом не увеличим государственный бюджет, но и уменьшим поступления в него налогов с этих окладов", — объяснил Фурса.

Кроме того, он подчеркнул, что свои зарплаты чиновники получают из средств международных партнеров, а эти деньги нельзя привлекать на военные цели.

То есть этих денег не только мало, но и направить их на нужды ВСУ не было бы невозможно.

Экономист добавил, что сейчас есть лишь два способа привлечь необходимые средства — существенно повысить налоги или запустить "печатный станок" Нацбанка.

Стоит отметить, что глава Комитета парламента по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев рассказал "Телеграфу", что правительство вариант с повышением налогов в настоящее время не рассматривает.

"По крайней мере, мне о таких намерениях неизвестно, и со своей стороны я не вижу потенциала в экономике Украины для повышения налогов", — отметил он.

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Как сообщалось, выплаты военным в размере 30 тысяч гривен отменили в феврале 2023 года.

В марте этого года министр обороны Алексей Резников объяснял отмены данного вида доплат экономией денег, а также попытками соблюсти определенную справедливость.