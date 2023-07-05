Разработчик месторождения лития: "Конечным покупателем нашего товара будут крупные европейские производители электрокаров"

К 2030—2032 году спрос на продукцию из лития вырастет в ЕС в 10 раз, прогнозируют эксперты

Украина является одним из мировых лидеров по запасам лития – стратегического сырья для производства батарей для электрического транспорта. Объем ее точных запасов — государственная тайна, но постепенно, несмотря на войну, инвесторы начинают заходить в эту сферу. Один из них — "УкрЛітійВидобування" Сергея Табалова с Кировоградщины. Директор по стратегическому развитию этой компании Денис Алешин рассказал "Бизнес Телеграфу", на каком этапе находится проект.

Об украинских месторождениях

— Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте.

— Начну с того, что литий в мире есть двух видов. Первый – в соляных озерах, в Южной Африке, Чили, Аргентине, Боливии. Также имеются твердорудные залежи, в которых в 90% случаев содержится минерал сподумен.

— Какие месторождения в Украине?

— У нас твердорудные месторождения. Но именно в нашем Полоховском месторождении на Кировоградщине (недалеко от поселка Смолино) находится пегматитовая руда, в которой другой минерал – петалит.

— В Кировоградской области есть и другие месторождения с литием. Их вы тоже будете разрабатывать?

— Рядом с нами в 70 километрах действительно есть участок "Добрая". Она содержит комбинацию сподумена и петалита. Но спецразрешение, которое имеет наша компания, не касается этого месторождения.

— Украина богата литием также в Донецкой и Запорожской области. Что там?

— Действительно, есть месторождение "Шевченковское" в Донецкой области, кажется, там сподуменовые руды. И есть еще месторождение под названием "Крутая Балка" в Запорожской области. Но его состав мы не изучали. Оно в оккупации. То есть из четырех месторождений, к сожалению, одно в оккупации, другое – в прифронтовой зоне. И только два месторождения в Кировоградской области доступны для добычи.

— "УкрЛітійВидобування" давно имеет лицензию на разработку Полоховского месторождения.

— Да, Полоховское месторождение пока единственное в Украине, на которое владельцы нашей компании еще в 2017 году за 119 млн гривен приобрели спецразрешение. Тогда это было около 4,5—5 миллионов долларов. Рекордная к тому времени сумма для редкоземельных металлов. В марте 2021 года мы подтвердили запасы руды по международному стандарту JORC. Они составляют около 75 миллионов тонн пегматитовой руды. Это очень большое месторождение по европейским меркам.

Денис Алешин: "Ориентируемся на спрос в ЕС"

— Как будете добывать?

— Рассматривали два варианта: легкий (карьерный. – Ред.) открытый способ добычи и шахтный метод. Остановились на шахтном, потому что для нас важна экологическая составляющая. Хотим быть esg-friendly (экологическое, социальное и корпоративное управление. — Ред.). Хотя Украина пока не в Евросоюзе, но мы верим, что она там будет в ближайшие несколько лет. Будем делать все по самым высоким европейским стандартам. Шахтный метод приносит гораздо меньше вреда экологии, чем добыча открытым путём. Шахта будет стоить гораздо дороже инвесторам проекта, но мы выбираем именно этот метод. Будем углубляться примерно на 600 метров в глубь месторождения. Вторым этапом будет строительство обогатительной фабрики, где руду будем перерабатывать в петалитовый концентрат.

Шахтный метод гораздо меньше вредит экологии, нежели добыча открытым способом

— О каких объемах руды и концентрата идет речь?

— За год планируем добывать полтора миллиона тонн руды. Она будет ежегодно трансформироваться в 300 тысяч тонн петалитового концентрата.

—Глубокая переработка предполагается?

— Конечно, мы стремимся добавить третий этап – переработку петалитового концентрата в карбонат лития. Это лучше и для инвестора, и для государства, потому что карбонат лития имеет более высокую добавленную стоимость. Есть два варианта – гидроксид лития и карбонат лития. Они используются в производстве литий-ионных батарей, но предусматривают разные технологии. Карбонат лития используется для так называемых LFP-батарей, гидроксид лития задействован в производстве NMС-батарей. Мы проанализировали рынок и пришли к выводу, что хотим производить карбонат лития. Это решение мы приняли полтора года назад, и я вижу, что оно правильное.

– Почему?

— Потому что крупнейшие мировые игроки, а это Китай, производят продукцию глубокой переработки по более прогрессивной технологии из карбоната лития. Наверное, вы знаете, что эта страна производит 99% всех катодов в мире. Tesla, Li One и все больше производителей электромобилей переходят на LFP-батареи. Соответственно, мы стремимся к тому, чтобы производство карбоната лития находилось в Украине. Получится ли это, будет зависеть от ряда факторов. Один из них – насколько привлекателен инвестиционный климат в нашей стране.

Об инвестициях и отдаче

— О каких инвестициях идет речь?

– Я разделяю наш проект на два этапа. Первый – строительство шахты и обогатительной фабрики. Это примерно 300 млн долларов. Этап номер два – строительство фабрики по производству карбоната лития. Это еще 400 млн долларов. Итого – 700 млн долларов. Такой объем инвестиций под силу только международным стратегическим инвесторам. Проект по размерам привлечений сравним разве что с приватизацией "Криворожстали".

— Какие гарантии нужны?

— Чтобы к нам зашел международный инвестор с такими деньгами, нужны определенные условия. Международные партнеры ожидают от нас полной перезагрузки судебной системы. То, что мы боремся с коррупцией и даже задержали председателя Верховного суда Украины иностранные партнеры восприняли одобрительно. Это был хороший знак с одной стороны. Но коррупция не ушла из нашей жизни, хотя Украина встала на путь этой борьбы. Также я был свидетелем того, как в Лондоне очень одобрительно восприняли выступление нового главы НАБУ.

— А если не привлечет средства на глубокую переработку?

— Всегда есть план "Б" — построить шахту, обогатительную фабрику и продавать за границу продукцию первого передела — петалитовый концентрат. Реализовывать руду мы точно не собираемся. Это нерационально. Через несколько лет экспорта концентрата лития мы получим первый кэш-флоу. Под эти средства можно привлечь инвестиции в производство карбоната лития.

— Какую отдачу получат инвестиции?

— Ориентирую владельца на окупаемость в течение 5 лет. Это очень привлекательный проект с точки зрения возврата средств.

— Сколько людей нуждается в проекте и когда начнете добычу?

— Надеюсь, что к 2027 году будет работать добыча и обогащение. Будем производить петалитовый концентрат. На шахту и фабрику планируется привлечь около 500 сотрудников.

На месторождении продолжаются работы, и в компании надеются, что на шахте и фабрике уже в скором будущем станут работать около 500 человек

О владельцах

— Есть информация, что к "УкрЛітійВидобуванню" был причастен сын экс-премьера Николая Азарова. Насколько она объективна?

— У меня есть 15 лет инвестиционно-банковского опыта, я работал в компании Deloitte. Поэтому привык оценивать риски. К тому же на кону моя профессиональная репутация. Поэтому мы провели детальный due diligence (сбор и анализ информации. — Ред.) по истории владельцев проекта. Мы стремимся привлечь международные инвестиции. Такие риски были бы неприемлемыми.

— Кто конечный бенефициар "УкрЛітійВидобування"?

— 99,99% компании принадлежит бизнесмену из Кировоградской области Сергею Табалову. Если вы посмотрите youcontrol , уставный фонд компании несколько лет назад был пополнен на 297 миллионов гривен. Именно эти средства я сейчас использую для запуска проекта. Бюджет на этот год у меня около 3,5 миллиона долларов. Потратим их на изучение, тесты, экспертизу, так называемую feasibility study. Это примерно 2—2,5 миллиона долларов. Остаток направим на изучение последствий для социальной и окружающей среды (так называемое environmental and social impact assessment study). Мы делаем это по стандартам мировых финансовых корпораций, таких как IFC, EBRD и Development Finance Corporation.

— Эти компании могут выступить инвесторами?

— Мы ведем переговоры с 25—30 потенциальными инвесторами и 5—7 финансовыми организациями и банками, видим в итоге пул инвесторов. Если мы говорим о сумме 700 миллионов долларов, ее в принципе нельзя привлечь от одного инвестора, потому что для него это значительный риск. Мы не строим иллюзий – до нашей победы и до того, как Украина вступит в НАТО и ЕС, что станет эффективной страховкой инвестиций, нас никто не проинвестирует. У меня есть полтора года на подготовку проекта к привлечение средств. Непосредственно привлечение запланировано на 2025 год, чтобы мы могли начать строительство. Надеюсь, к тому времени мы победим, вступим в НАТО и ЕС.

— Так какая задача от владельца?

— Моя задача — обеспечить, чтобы украинский собственник по итогу привлечения средств имел максимальную долю в проекте. Инвестором будем привлекать стратега – то есть крупную международную компанию по сегменту лития. Без такой компании начало проекта невозможно. В целом же будет работать стандартный механизм привлечения финансирования по четырем направлениям. 400 млн долларов – это комбинация экспортно-кредитного и долгового финансирования от международных финансовых организаций (IFC, EBRD, DFC). От 100 млн долларов – policy funding, то есть гранты от США и ЕС на проекты в сфере лития. Ожидаем, что будет предоплата за будущую продукцию, так называемый offtake – до 50 млн долларов. 150—200 млн долларов – привлечение стратегического инвестора в капитал. Суммарно – 700 млн долларов.

О рынках сбыта

— Где видите потребителей?

— Петалитовый концентрат будут покупать для переработки в карбонат лития или гидроксид лития для литий-ионных батарей. Если у нас не получится производить карбонат лития самостоятельно, будем сбывать петалитовый концентрат производителям батарей или керамики и стеклокерамики в Европе. Его использование в этой сфере называется technical grade, если он идет на батареи – battery grade. Наш петалитовый концентрат будет совмещать параметры для battery grade и technical grade. То есть сможем его реализовать на оба рынка.

Конечные покупатели нашего товара – огромные европейские производители электроавтомобилей. Если запустим производство карбоната лития, нашими потребителями станут производители катодов для LFP-батарей. А это – китайские компании, которые также представлены в Европе. Здесь у нас нет выбора, потому что знаем, что Китаю принадлежат технологии, сырье и производство батарей по всему миру. И когда меня спрашивают о том, как выйти из этой зависимости, я говорю, что понадобится не менее 3—5 лет, пока европейцы и американцы овладеют этим бизнесом.

Полоховское месторождение на Кировоградщине богато пегматитовой рудой, которая содержит минерал петалит

— То есть ваш проект заработает, когда объемы будут востребованы Европой?

— Мы, безусловно, ориентируемся на спрос в ЕС. Есть прогнозы, что к 2030—2032 году спрос на продукцию из лития, а именно – петалитовый концентрат, карбонат лития, гидроксид лития, катод — вырастет в 10 раз. Даже при условии, что к 2030 году все европейские месторождения лития будут производить продукцию из него, это будет всего 4% мирового рынка. К тому же на 2030 год у Европы появится потребность иметь 25% мирового производства карбоната лития. Отмечаю, наше месторождение велико по меркам Европы, поэтому будет привлекательно не только для европейского, но и для любого инвестора.

О конкуренции

— Чувствуете ли конкуренцию по добыче лития в Украине?

— Не вижу конкуренции по добыче лития в перспективе 5—10 лет не только в Украине, но и в мире. Лития в мире не хватает, чтобы удовлетворить спрос производителей электромобилей.

— Имею в виду рейдеров, любящих приходить на успешные проекты.

— Государство заинтересовано. У нас будет большой профильный инвестор из Европы или США. Пока не вижу таких рисков. Пожалуй, я оптимист после конференции в Лондоне . Вижу, как настроены наши партнеры, органы власти, потому не верю в ситуацию с рейдерством через 3—4 года.

Об интересе рф к литию

— Как думаете, вторжение россии в Украину произошло в том числе из-за интереса к залежам лития, или это миф?

— Я скептически отношусь к таким аргументам. Логичнее тогда было бы захватывать Боливию. Это — шутка. По моему личному мнению, в россии не работает система сдерживаний и противовесов. И пожилой человек, далекий от интернета, единолично принимает решения в этой стране. Это опасно и привело к очень печальным последствиям.

— Так есть интерес рф к литию?

— Если и есть, то он точно не в ТОП-10 причинах начала войны в Украине.