"Охота" на российскую бутылку: как производители стеклотары пытаются отвадить ее от Украины

Российской и белорусской бутылке не дают осесть в Европе, говорит глава Федерации работодателей стекольной промышленности

В Украине нет своего производства листового стекла, поэтому россия и беларусь, несмотря на эмбарго, импортируют его к нам через ЕС и другие страны. Чтобы такого не произошло с тарным стеклом, его производители еще в прошлом году начали добиваться защиты рынка от белорусской бутылки. Какой эффект это окажет на отрасль и как она возобновляет работу после оккупации и обстрелов рашистов — об этом "Бизнес Телеграф" расспрашивал Дмитрия Олейника, главу Всеукраинского объединения организаций работодателей "Федерация работодателей стекольной промышленности Украины".

О защите от стекла из Беларуси

— Мы узнали, что МКМТ увеличила пошлину на белорусскую бутылку. Когда Минэкономики объявит об этом?

— Действительно, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) при Минэкономики, возглавляемая первым вице-премьером Юлией Свириденко, должна была на ближайшем заседании утвердить этот инструмент защиты рынка — импортную пошлину в 49,81% на тарное стекло происхождением из беларуси сроком на 5 лет, хотя планировала ввести ее еще в марте.

Для этого все было сделано стороной производителей: документы представлены, расчеты по пошлине сделаны. По сути, это должна быть заградительная пошлина. Но решение не принималось, как нам объяснили, потому, что не было кворума по членам комиссии — их присутствия требовали международные мероприятия. Ожидаем официального сообщения о введении пошлины от Минэкономики. Уверен, что в июле пошлина заработает.

— В ноябре 2022 года МКМТ уже вводила пошлину на товарное стекло из беларуси в 31,37% до марта 2023 года. Был ли эффект от этого?

— Ни одна бутылка ни из беларуси, ни из россии в прошлом и в этом году не попала в Украину.

— Но в 2021 году белорусская тара на нашем рынке занимала 5%.

— Да. Поэтому мы действовали на опережение — сразу в начале войны ввели расследование относительно импорта белорусской бутылки в Украину. И это сработало.

— Вы сказали, что нет таких поставок. Так зачем добивались повышения пошлины?

— Ситуация с импортом бутылочного стекла действительно не так критична, как, например, по листовому стеклу, где белорусские и российские производители ищут лазейки и под видом турецкого, казахстанского, узбекского и другого стекла все же завозят его в Украину, манипулируя сертификатами происхождения. По бутылке в Украине такого нет. Но мы увидели первые признаки того, что российская и белорусская бутылка появляется на европейском рынке под видом турецкой, узбекской и других юрисдикций. Мы общаемся с нашими европейскими коллегами, они тоже заинтересованы в том, чтобы такая конкуренция не появлялась у них, тем более что действуют международные санкции.

— Где именно обнаружилось тарное стекло из россии и белоруссии?

— Мы видим, что его уже поставляют в Молдову, Болгарию и понимаем, что из этих стран оно может отправиться дальше в Европейский союз. А может попасть в ЕС из Турции. Поэтому мы совместно с европейскими коллегами мониторим ситуацию. А наши юристы собирают факты подтверждения тому, что мы видим. Пока без резких выводов. Но бутылка начала появляться. Доказать, что она именно из россии или беларуси, достаточно трудно, но мы это сделаем.

— Так она может появиться и в Украине после ЕС, как было с листовым стеклом?

— Может. Но учитывая, что бутылка все же недорогой продукт, в ней много воздуха, ее много в автотранспорт не загрузишь, а логистика достаточно дорогая, не думаю, что она появится в Украине. А вот в Европе может. Мы уже научились ее отличать. Думаю, что никто не рискнет из импортеров совершить такую операцию.

— Тогда спрошу еще раз — зачем вводите заградительную пошлину?

— Уверен, что война закончится, мы победим. Россия будет под жесткими санкциями и будет выплачивать репарации. Так что может воспользоваться беларусью, чтобы реализовать свое стекло через эту страну. Вот тогда может пойти российское стекло под видом белорусского к нам. Поэтому мы начали вводить защиту и хотим ее довести до конца.

Об убытках отрасли и ее восстановлении

— Оцените потери отрасли из-за войны. Во сколько обошлась российская агрессия производителям?

— Общие потери предварительно можно оценить в сумму более 200 млн евро (свыше 8 млрд грн. — Ред.). Только прямые убытки от разрушения предприятий и потери складов с готовой продукцией можно оценить более чем в 100 миллионов евро. В первую очередь, речь идет о "Vetropack Гостомельском стеклозаводе", который был под прямой оккупацией и понес огромный ущерб не только от бомб и ракет, но и от артиллерийских снарядов. Этот завод фактически находился на передовой линии сопротивления при защите столицы. А еще, кроме прямого ущерба из-за разрушений, есть потери от невозможности вести деятельность из-за пребывания в оккупации или нарушения логистических цепочек снабжения. Этот тип проблемы так или иначе повлиял на весь рынок.

— Какие еще предприятия пострадали?

— Подобные потери, но в меньшем масштабе понесли Малиновский стеклозавод в Харьковской области и Песковский стеклозавод в Киевской области.

— Какие активы возобновили или возобновляют работу?

— "Vetropack Гостомельский стеклозавод" — мощный завод. У него было три печи. При обстреле одна печь со [стеклодувными] машинами была потеряна полностью, она восстановлению не подлежит. Одну печь завод уже запустил. Таким образом, на этом стеклозаводе работает печь и две машины. Еще одна печь, возможно, будет реконструирована в этом году или в следующем.

— Работает ли Малиновский стеклозавод на Харьковщине?

— Да, предприятие не было в оккупации, но находится в зоне боевых действий, под постоянной угрозой обстрелов. Завод простаивал больше года. Месяц назад запустил печь, сегодня работает. Недавно был "прилет" двух ракет С-300 в районе завода, поэтому он остается в опасной зоне. Но коллектив стеклозавода – большие молодцы, остаются на рабочих местах, работают.

— Есть такие предприятия, которые до сих пор не возобновили работу?

— Единственное предприятие, которое находится на этапе запуска, — Песковский завод стеклоизделий в Киевской области. Он тоже был в оккупации. Но из этих трех, которые я упомянул, больше всего пострадал Гостомельский стеклозавод (Vetropack. — Ред.). Песковский стеклозавод не слишком пострадал, и в ближайшее время его продукция появится на рынке.

— Какую часть продукции выпускали пострадавшие стеклозаводы?

— Если грубо оценивать эти три завода, два из которых попали в оккупацию и простаивали, а один — в зоне боевых действий, их мощности равны половине мощностей всей тарной стекольной промышленности Украины. Можно сказать, что больше года продукция этих предприятий отсутствовала на рынке.

О спаде спроса, а затем дефиците

— Потребители испытали дефицит стеклотары?

— В марте-августе 2022 года, несмотря на то, что 50% производства стекла отсутствовало на рынке, ощущался избыток предложения стекла. Это произошло из-за запрета употреблять алкоголь. Учитывая тоннаж, в 2022 году спад потребления стеклотары составил 50%. Это уменьшение примерно равняется 1600 т в сутки. Стеклозаводы даже останавливали производство в первом полугодии или экспортировали продукцию, чтобы нивелировать эту ситуацию. Со второго полугодия и до мая этого года действительно был дефицит стеклотары, потому что три завода, о которых я говорил, еще не работали, а производители возобновили розлив напитков: соков, алкогольных изделий. Поэтому возник дефицит тары. Сегодня он отсутствует.

— Как отреагировали инвесторы и импортеры?

— У предприятий, работавших в этот период, – иностранные собственники. В Гостомеле это группа "Vetropack", которая происходит из Швейцарии. В Житомире предприятие "Био Мед Стекло" принадлежит грекам. Ровенская область — производитель стекла "Вераллия Украина", владельцы — французы. Те же владельцы и остались. Новые не пришли, импорт не увеличивался.

— Перекрыли потребность своим производством?

— Да, другие заводы работали и экспортировали свою продукцию на спаде украинского спроса. К примеру, Костопольский завод стеклоизделий в прошлом году и за пять месяцев этого года 50% продукции экспортировал в такие страны, как Франция, Бельгия, Италия, Польша, Венгрия. Есть даже контракты с США. Стеклянная промышленность у нас достаточно конкурентная, у каждого завода есть программа экспорта.

Об инвестициях

— О каком объеме инвестиций в восстановление отрасли можем говорить?

— Костопольский завод стеклоизделий сегодня реализует программу строительства новой печи. Объемы инвестиций – около 500 млн грн. Это вклад стеклозавода в программу восстановления, о которой мы много говорим, но которая трудно идет.

— В Украине нет собственного производства листового стекла. Интересно ли это инвесторам?

— В Украине должен быть собственный производитель листового стекла. К сожалению, тот, который был до войны 2014 года в Лисичанске, производил флоат-стекло, в 2022 году потерял и перерабатывающую часть производства. Думаю, что даже после освобождения Лисичанска будет трудно его восстановить. Поэтому есть несколько проектов по строительству стеклозаводов, производящих листовое стекло. Кто первым построит, тот выиграет.

— Спрогнозируйте, пожалуйста, уровень производства стеклотары в 2023 году.

— В 2023 году ожидаем выйти на мощности более 2500 тонн стеклотары в сутки. По сравнению с довоенным 2021 годом спад производства 2023 года не превысит 20-25%.

— Какие условия нужны отрасли для развития, кроме окончания войны?

— Нам нужно, чтобы в Украину вернулись люди, чтобы у них была достойная зарплата, и они покупали продукцию в стеклотаре. Чтобы украинцы были уверены в будущем, тогда и отрасль будет развиваться.