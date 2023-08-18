Молоко из Польши: почему переработчики присматриваются к закупкам сырья в ЕС?

С сентября молокозаводы готовы импортировать 15-20 тысяч тонн молока ежемесячно из Польши.

Перепроизводство молока в Польше делает местных поставщиков более сговорчивыми по поводу цены. А более высокое содержание белка и жира в этом молоке привлекает украинских переработчиков, потому что экономика его переработки лучше. Это может привести к тому, что в сентябре на украинских молочных предприятиях появится польское сырье.

Какими могут быть объемы импорта и чем это грозит отечественным производителям, выяснял "Бизнес Телеграф".

Сколько стоит молоко

В Украине дефицит качественного промышленного молока, в Польше – профицит. Неудивительно, что это влияет на цены. По данным украинской Ассоциации производителей молока (АПМ), в Польше в первые 10 дней августа цена молока держалась на уровне 47,16 цента за килограмм. В Украине она выросла на 10 копеек – до 11,55 грн без НДС, или 31,2 цента/кг. То есть, украинское молоко дешевле польского больше, чем на 30%. И логики в закупке польской продукции, с точки зрения рынка, нет, считают в АПМ.

Интересно, что на переговорах изготовителей с переработчиками обсуждают совсем другие цены. По данным Союза молочных предприятий Украины (СМПУ), стоимость сырья в Украине и Польше почти одинакова и составляет 39 центов/кг.

Поляки конкурируют за украинский рынок

Переработчикам не хватает качественного промышленного молока из украинских ферм, стремительно повышающих цены, пользуясь таким дефицитом, считает исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур. В Польше, по его словам, перепроизводство молока и местные фермеры ищут, где его продать.

"Поэтому наши молочные предприятия уже получили закупочные предложения от польских производителей молока на уровне украинских цен", — говорит Дидур.

Он объясняет: кроме цены переработчиков интересует еще и качество польского молока.

"Содержание белка в украинском сырье — 3%, жира — 3,4%, в польском — белка 3,4%, жира — 3,8%. Это улучшает экономику переработки, а посему привлекает переработчиков и мотивирует просчитывать переход на альтернативное сырье", — говорит глава СМПУ.

По его прогнозам, уже в сентябре молокозаводы могут привезти из Польши контракты на 15-20 тыс. тонн ежемесячного сырья, которые будут завозить в Украину после удачных переговоров с местными производителями. Потенциальные закупки молока предприятия обсудят на встрече с молочными кооперативами в Польше в сентябре.

Переработчиков молока пугают экспортом и ветпроверками

В АПМ такие намерения переработчиков считают непатриотичными. Якобы они будут стимулировать производителей молока искать рынки сбыта своей дефицитной продукции в ЕС, в той же Польше в зимний период.

В Ассоциации понимают, что польские производители имеют дотации от государства, поэтому могут "играть" с ценой молока и предлагать его Украине на равных условиях с нашими производителями. И на переработку может "заехать" пастеризованное молоко из Польши. Но здесь его встретит украинский ветконтроль, прогнозируют в АПМ, учитывая, что отношения Варшавы и Киева испорчены запретом на экспорт украинского зерна поляками.

Кто готов покупать польское молоко

Уступки польских фермеров в цене молока и боязнь остаться без сырья стимулирует молочные предприятия смотреть в сторону импорта.

"Мы вполне серьезно относимся к возможности ввоза польского молока. В сентябре проведем переговоры с поставщиками", — сказал "Бизнес Телеграфу" генеральный директор молочной компании "Волошкове поле" Виктор Ржавичев.

Он не считает такой шаг непатриотичным, потому что заботится о том, чтобы у украинцев была доступная по цене молочная продукция.

К импорту сырья присматривается и производитель сыров "Комо" — ЧАО "Дубномолоко".

"Если цены на молоко в Украине и дальше будут стремительно расти, мы готовы искать альтернативное сырье, в Польше в частности", — сообщила "Бизнес Телеграфу" директор предприятия Светлана Жаглова.

Чем дефицит молока грозит потребителям

Намерения сотрудничать с поляками переработчики объясняют опасениями. По мнению СМПУ, дефицит молока в Украине будет только расти, потому что производители во время войны не имеют государственной поддержки. Она стимулировала бы увеличение поголовья и производства. Это сдерживало бы рост цен на молочное сырье и конечную молочную продукцию соответственно.

Молокозаводы уже готовятся к тем временам, когда украинцы вернутся домой после Победы, а спрос на молочную продукцию вырастет. Но зажатые дефицитом молока переработчики, не имея альтернативы, будут вынуждены соглашаться с дорогим сырьем в Украине. Это вынудит их увеличивать стоимость готовой молочной продукции, что спровоцирует очередной виток инфляции. Такой сценарий не в интересах ни молочных предприятий, ни рядовых украинцев, закупочная способность которых может не выдержать удорожания. И тогда молочные предприятия столкнутся с потребительским кризисом и убытком.

"Такой сценарий вполне вероятен, если государство не вмешается и не поможет производителям молока удержаться в это сложное время. В войну вопрос пищевой безопасности лишь обостряется на фоне дефицита молока. Но пока мы не видим со стороны государства шагов в поддержку производителей молока дотациями. Следовательно, вынуждены реагировать на потенциальные риски поиском альтернативного сырья", — говорит Дидур.