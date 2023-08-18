Молоко з Польщі: чим Україні загрожує закупівля сировини в ЄС

Із вересня молокозаводи готові імпортувати 15-20 тисяч тонн молока щомісяця з Польщі

Перевиробництво молока в Польщі робить тамтешніх постачальників більш зговірливими щодо ціни. А вищий вміст білку та жиру в цьому молоці вабить українських переробників, бо економіка його переробки краща. Це може привести до того, що уже в вересні на українських молочних підприємствах з’явиться польська сировина.

Якими можуть бути обсяги імпорту і чим це загрожує вітчизняним виробникам, з’ясовував "Бізнес Телеграф".

Скільки коштує молоко

В Україні дефіцит якісного промислового молока, в Польщі — профіцит. Не дивно, що це впливає на ціни. За даними української Асоціації виробників молока (АВМ), у Польщі в перші 10 днів серпня ціна молока трималася на рівні 47,16 цента за кілограм. В Україні вона зросла на 10 копійок — до 11,55 грн без ПДВ, або 31,2 цента/кг. Тобто, українське молоко дешевше за польське більш, аніж на 30%. І логіки в закупівлі польської продукції, з точки зору ринку, нема, вважають в АМВ.

Цікаво, що на перемовинах виробників з переробниками обговорюють зовсім інші ціни. За даними Спілки молочних підприємств Україні (СМПУ), вартість сировини в Україні та Польщі майже однакова і становить 39 центів/кг.

Поляки конкурують за український ринок

Переробникам бракує якісного промислового молока з українських ферм, які стрімко підвищують ціни, користуючись таким дефіцитом, вважає виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур. В Польщі ж, за його словами, перевиробництво молока і місцеві фермери шукають, де його продати.

"Тому наші молочні підприємства вже отримали закупівельні пропозиції від польських виробників молока на рівні українських цін", — каже Дідур.

Він пояснює: окрім ціни, переробників цікавить ще й якість польського молока.

"Вміст білку в українській сировині — 3%, жиру — 3,4%, в польській — білку 3,4%, жиру — 3,8%. Це покращує економіку переробки, а відтак — приваблює переробників і мотивує прораховувати перехід на альтернативну сировину", — каже очільник СМПУ.

За його прогнозами, вже у вересні молокозаводи можуть привезти з Польщі контракти на 15-20 тис. тонн сировини щомісяця, які будуть завозити в Україну після вдалих перемовин з місцевими виробниками. Потенційні закупівлі молока підприємства обговорять на зустрічі з молочними кооперативами в Польщі у вересні.

Переробників молока лякають експортом і ветперевірками

В АМВ такі наміри переробників вважають непатріотичними. Буцімто вони стимулюватимуть виробників молока шукати ринки збуту своєї дефіцитної продукції в ЄС, в тій же Польщі у зимовий період.

В Асоціації розуміють, що польські виробники мають дотації від держави, тож можуть "гратися" із ціною молока і пропонувати його Україні на рівних умовах з нашими виробниками. І на переробку може "заїхати" пастеризоване молоко з Польщі. Але тут його зустріне український ветконтроль, прогнозують в АВМ, враховуючи, що стосунки Варшави та Києва зіпсовані забороною експорту українського зерна поляками.

Хто готовий купувати польське молоко

Поступки польських фермерів у ціні молока та страх залишитись без сировини стимулює молочні підприємства дивитись у бік імпорту.

"Ми цілком серйозно ставимося до можливості ввезення польського молока. У вересні проведемо перемовини з постачальниками", — сказав "Бізнес Телеграфу" генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Віктор Ржавічев.

Він не вважає такий крок непатріотичним, бо дбає, щоб українці мали доступну за ціною молочну продукцію.

До імпорту сировини приглядається й виробник сирів "Комо" — ПрАТ "Дубномолоко".

"Якщо ціни на молоко в Україні й надалі стрімко зростатимуть, ми готові шукати альтернативну сировину, у Польщі зокрема", — повідомила "Бізнес Телеграфу" директорка підприємства Світлана Жаглова.

Чим загрожує дефіцит молока споживачам

Наміри співпрацювати з поляками переробники пояснюють побоюваннями. На думку СМПУ, дефіцит молока в Україні буде лише зростати, бо виробники під час війни не мають державної підтримки. Вона б стимулювала збільшувати поголів’я та виробництво. Це стримувало б зростання цін на молочну сировину і кінцеву молочну продукцію відповідно.

Молокозаводи вже готуються до тих часів, коли українці повернуться додому після Перемоги, а попит на молочну продукцію суттєво зросте. Але затиснуті дефіцитом молока переробники, не маючи альтернативи, будуть змушені погоджуватися на дорогу сировину в Україні. Це змусить їх збільшувати вартість готової молочної продукції, що спровокує черговий виток інфляції. Такий сценарій не в інтересах ні молочних підприємств, ні пересічних українців, закупівельна спроможність яких може не витримати подорожчання. І тоді молочні підприємства стикнуться зі споживацькою кризою та збитками.

"Такий сценарій цілком ймовірний, якщо держава не втрутиться і не допоможе виробникам молока втриматись у цей складний час. У війну питання харчової безпеки лише загострюється на тлі дефіциту молока. Але поки ми не бачимо з боку держави кроків на підтримку виробників молока дотаціями. Отже, змушені реагувати на потенційні ризики пошуком альтернативної сировини", — каже Дідур.