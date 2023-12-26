Украина закупает соль в Африке: во сколько это обходится

Полноценно запустить отечественные предприятия пока не удалось

После того как Украина потеряла контроль над Соледаром и заводом "Артемсоль" ей пришлось искать возможности производить техническую соль на Закарпатье. Однако Буштинское месторождение пока не работает на полную мощность, а потому продукцию частично приходится закупать в Африке.

Как сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Виктор Микита в интервью Укринформу, предприятие запускалось после начала вторжения и очень быстрыми темпами, а потому с этим постоянно возникали проблемы.

Он отметил, что само предприятие пришлось сначала реконструировать, а затем усиливать вход в шахту, когда эксперты убедились, что в породе соль все же есть.

Этот вопрос не закрыт на сегодняшний день, потому что предприятие использовало все инвестиции на строительство тоннеля и прохода в шахту. Там строят два тоннеля, один — резервный, чтобы в случае повреждения первого работа продолжалась из-за резервного и не останавливалось производство. Второй туннель пока недостроен", — говорит чиновник.

На сегодняшний день там добывают около 45 тонн соли в сутки, что хватит, чтобы покрыть запрос Закарпатья и соседних областей, но не всей страны. Поэтому пока соль завозят со стран Африки.

Микита говорит, что техническая соль из Африки обходится в 2500 гривен за тонну, в то время как закарпатская обходится в 3000, но ее качество выше. Для сравнения он отметил, что тонна соли из "Артемсоли" обходилась в 1500 гривен, а когда ее в Украине не стало, то ее закупали по 7-9 тысяч за тонну.

Как сообщалось ранее, после захвата россиянами Соледара в Украине начали развивать добычу соли в других местах. При том, не только на Закарпатье.